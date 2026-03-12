Động thái của Hoa hậu Thanh Thủy

Hoa hậu Thanh Thủy và Trịnh Thăng Bình vướng tin hẹn hò suốt vài tháng qua. Tuy nhiên, 2 người vẫn giữ im lặng.

Giữa lúc tin đồn hẹn hò Trịnh Thăng Bình gây bàn tán, Hoa hậu Thanh Thủy vẫn giữ im lặng. Thay vào đó, nàng hậu đăng bài chúc mừng sinh nhật đạo diễn Hoàng Nhật Nam.

Ở phần bình luận, nhiều người nhắc tới Trịnh Thăng Bình cũng như hỏi về mối quan hệ tình cảm, song người đẹp không phản hồi. Về phía Trịnh Thăng Bình, anh cũng chưa lên tiếng.

Thanh Thủy và Trịnh Thăng Bình tiếp tục vướng tin hẹn hò. Ảnh: FBNV.

Trong khi đó, chuyện tình cảm của Hoa hậu Thanh Thủy và Trịnh Thăng Bình đang gây xôn xao dư luận. Hai người được cho là khoác tay nhau rời khỏi công ty của nam ca sĩ.

Thời gian qua, chuyện tình cảm giữa 2 người là tâm điểm chú ý. Họ nhiều lần lộ dấu hiệu được cho là đang hẹn hò nhưng không xác nhận chuyện tình cảm.

Thanh Thủy từng được bắt gặp di chuyển đến một sự kiện bằng chiếc xe thuộc sở hữu của Trịnh Thăng Bình. Chiếc xe từng được nam ca sĩ sử dụng trong một MV. Ngoài ra, cả 2 còn được bắt gặp check-in tại cùng một khu vực hầm gửi xe trong cùng thời điểm. Người hâm mộ cũng chỉ ra Thanh Thủy và Trịnh Thăng Bình sở hữu một số món đồ tương đồng về kiểu dáng như áo, khăn choàng… được cho là đồ đôi.

Thanh Thủy sinh năm 2002, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022. Năm 2024, cô đại diện Việt Nam dự thi Miss International tại Nhật Bản và trở thành người đẹp Việt đầu tiên giành ngôi vị cao nhất tại đấu trường này.

Trong khi đó, Trịnh Thăng Bình hơn bạn gái tin đồn 14 tuổi. Anh sáng tác nhiều bài hát nổi tiếng như Người ấy, Tâm sự tuổi 30, Khác biệt to lớn…