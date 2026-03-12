Triệu Vy lại gặp biến

Triệu Vy phải dừng hoạt động trong giới giải trí những năm qua. Bên cạnh đó, cô còn nhiều lần bị phong tỏa tài sản.

Theo Sohu, 9 triệu NDT cổ phiếu của Triệu Vy bị đóng băng cho đến năm 2029. Đây là vòng phong tỏa tài sản thứ 3 trong vụ án bảo lãnh của Minsheng Trust. Tính đến tháng 7/2025, tổng cộng 15,9 triệu NDT cổ phiếu của 3 công ty mang tên Triệu Vy đã bị phong tỏa. Cơ quan thi hành án là Tòa án Nhân dân Quận Đông Thành, thành phố Bắc Kinh.

Triệu Vy nổi tiếng khắp châu Á vào năm 1998 với vai diễn Tiểu Yến Tử trong bộ phim truyền hình Hoàn Châu cách cách. Sau đó, cô tham gia nhiều bộ phim truyền hình, khẳng định vị thế hàng đầu trong ngành giải trí.

Triệu Vy liên tục gặp sóng gió thời gian qua. Ảnh: Sohu.

Tuy nhiên, cô và chồng cũ Huỳnh Hữu Long đã dính líu đến các giao dịch công ty ma. Sau đó, Triệu Vy bị chính quyền Trung Quốc liệt vào danh sách "nghệ sĩ tai tiếng". Từ 2021, tất cả tác phẩm điện ảnh và truyền hình của Triệu Vy bị xóa khỏi các nền tảng phát trực tuyến.

Sau đó, Triệu Vy gần như rút khỏi ngành giải trí. Cô không tham gia các hoạt động giải trí, chương trình truyền hình và cũng thỉnh thoảng mới chia sẻ nội dung trên mạng xã hội.

Cách đây ít ngày, Triệu Vy đăng bài, chia sẻ tâm trạng trên Weibo. Cô viết: "Khi bạn cảm thấy hạnh phúc nhất, hãy nhớ dành vài giây để nghĩ về khoảnh khắc buồn nhất của mình. Khi bạn buồn nhất, cũng hãy nhớ dành vài giây để nghĩ về khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Mọi thứ rồi sẽ qua đi, dù tốt hay xấu, đúng hay sai, thật hay giả. Phải không. Luôn giữ tâm trí bình tĩnh, mọi thứ đều vô thường, mọi thứ rồi sẽ qua đi. Không sao cả, hãy buông bỏ. Hãy tỉnh thức, sống trọn vẹn từng khoảnh khắc hiện tại".