Triệu Vy lại gặp biến

  Thứ năm, 12/3/2026 18:36 (GMT+7)
  • 24 phút trước

Triệu Vy phải dừng hoạt động trong giới giải trí những năm qua. Bên cạnh đó, cô còn nhiều lần bị phong tỏa tài sản.

Theo Sohu, 9 triệu NDT cổ phiếu của Triệu Vy bị đóng băng cho đến năm 2029. Đây là vòng phong tỏa tài sản thứ 3 trong vụ án bảo lãnh của Minsheng Trust. Tính đến tháng 7/2025, tổng cộng 15,9 triệu NDT cổ phiếu của 3 công ty mang tên Triệu Vy đã bị phong tỏa. Cơ quan thi hành án là Tòa án Nhân dân Quận Đông Thành, thành phố Bắc Kinh.

Triệu Vy nổi tiếng khắp châu Á vào năm 1998 với vai diễn Tiểu Yến Tử trong bộ phim truyền hình Hoàn Châu cách cách. Sau đó, cô tham gia nhiều bộ phim truyền hình, khẳng định vị thế hàng đầu trong ngành giải trí.

Trieu Vy anh 1

Triệu Vy liên tục gặp sóng gió thời gian qua. Ảnh: Sohu.

Tuy nhiên, cô và chồng cũ Huỳnh Hữu Long đã dính líu đến các giao dịch công ty ma. Sau đó, Triệu Vy bị chính quyền Trung Quốc liệt vào danh sách "nghệ sĩ tai tiếng". Từ 2021, tất cả tác phẩm điện ảnh và truyền hình của Triệu Vy bị xóa khỏi các nền tảng phát trực tuyến.

Sau đó, Triệu Vy gần như rút khỏi ngành giải trí. Cô không tham gia các hoạt động giải trí, chương trình truyền hình và cũng thỉnh thoảng mới chia sẻ nội dung trên mạng xã hội.

Cách đây ít ngày, Triệu Vy đăng bài, chia sẻ tâm trạng trên Weibo. Cô viết: "Khi bạn cảm thấy hạnh phúc nhất, hãy nhớ dành vài giây để nghĩ về khoảnh khắc buồn nhất của mình. Khi bạn buồn nhất, cũng hãy nhớ dành vài giây để nghĩ về khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Mọi thứ rồi sẽ qua đi, dù tốt hay xấu, đúng hay sai, thật hay giả. Phải không. Luôn giữ tâm trí bình tĩnh, mọi thứ đều vô thường, mọi thứ rồi sẽ qua đi. Không sao cả, hãy buông bỏ. Hãy tỉnh thức, sống trọn vẹn từng khoảnh khắc hiện tại".

Minh Hạo

Triệu Vy Triệu Vy Tiểu Yến Tử Hoàn Châu cách cách

  • Triệu Vy

    Triệu Vy

    Triệu Vy (Vicki Zhao) là nữ diễn viên, đạo diễn và ca sĩ người Trung Quốc. Cô được coi là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất ở Trung Quốc và khu vực nói tiếng Trung Quốc, và là một trong những nữ diễn viên được trả lương cao nhất. Ở Việt Nam, Triệu Vy được biết đến nhiều nhất với vai Tiểu Yến Tử trong phim truyền hình Hoàn Châu Cách Cách.

    • Ngày sinh: 12/3/1976
    • Chiều cao: 1.66m
    • Phim nổi bật: Hoàn Châu cách cách 1 & 2, Cô em họ Cát Tường, Duyên phận năm 2000, Quyết chiến trên đỉnh Tử Cấm, Tân dòng sông ly biệt, Họa Bì 1 & 2, Xích Bích, Hoa Mộc Lan, Lạc lối ở Hồng Kông
    • Album nhạc: Swallow, Magic of Love (1999), The Last Separation (2001), Afloat (2004), Double (2005), Angel's Suitcase (2007), We're All Great Directors (2009)

