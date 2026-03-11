Phim của Jisoo bị chê vẫn gây sốt

"Boyfriend on Demand" vướng tranh luận, đặc biệt là diễn xuất của Jisoo, nhưng vẫn thu hút đông đảo sự quan tâm của khán giả toàn cầu.

Hôm 11/3, tờ Chosun đưa tin bộ phim truyền hình của Netflix đang gặt hái thành công ngoài mong đợi. Theo bảng xếp hạng Netflix Top 10 vừa được công bố, Boyfriend on Demand đã vươn lên vị trí thứ 4 trong hạng mục chương trình không nói tiếng Anh toàn cầu, chỉ sau 3 ngày ra mắt.

Tác phẩm có Jisoo ghi nhận 2,6 triệu lượt xem và tổng 25,6 triệu giờ xem. Ngoài ra, phim còn đứng đầu tại thị trường Hàn Quốc, đồng thời lọt vào danh sách top 10 của Netflix tại 34 quốc gia trên thế giới như Singapore, Hong Kong, Mexico, Indonesia, Brazil, Chile…

Jisoo hóa thân nữ chính trong Boyfriend on Demand. Ảnh: Netflix.

Tại Hàn Quốc, mức độ thảo luận về Boyfriend on Demand cũng đang dẫn đầu, cho thấy sức nóng của tác phẩm. Theo bảng xếp hạng độ hot TV - OTT tuần đầu tháng 3 do Good Data Corporation (Fundex) công bố, Boyfriend on Demand đứng hạng một. Trong bảng xếp hạng độ hot của diễn viên, Jisoo cũng xếp thứ nhất trong khi Seo In Guk đứng thứ ba.

Boyfriend on Demand thuộc thể loại hài lãng mạn. Chuyện phim kể về Mi Rae (Jisoo), một họa sĩ webtoon mệt mỏi với cuộc sống thực tế nên đăng ký trải nghiệm tình yêu thông qua một trò chơi mô phỏng hẹn hò ảo.

Sau khi ra mắt, nhiều luồng ý kiến cho rằng cách thể hiện cảm xúc và phát âm của Jisoo còn khá gượng gạo, làm giảm sự hứng thú khi thưởng thức phim. Đây không phải lần đầu thành viên BlackPink gây tranh cãi về diễn xuất. Bên cạnh đó, Boyfriend on Demand còn vướng tranh luận về kịch bản.