Mỹ nhân Việt lọt đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới

Những ngày qua, trang TC Candler thu hút quan tâm khi công bố danh sách đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất 2026. Danh sách này được thống kê hoàn toàn từ bình chọn của cộng đồng mạng và khán giả cũng có thể tham gia đề cử. Thúy Ngân là nghệ sĩ Việt mới nhất có mặt trong danh sách. Người đẹp sinh năm 1991, sở hữu gương mặt thanh tú.

Trước Thúy Ngân, Kaity Nguyễn cũng được đề cử trong danh sách top 100 gương mặt đẹp nhất 2026. Cô sở hữu những đường nét sắc sảo khó trộn lẫn, đôi mắt có hồn. Kaity Nguyễn sinh năm 1999, tên thật là Nguyễn Ngọc Bình An. Ngôi sao Tử chiến trên không được xem là một trong những gương mặt sáng giá trong thế hệ diễn viên trẻ của màn ảnh Việt hiện tại.

Việc Ninh Dương Lan Ngọc lọt danh sách đề cử không gây bất ngờ. Diễn viên những năm qua vẫn được coi là ngọc nữ màn ảnh Việt với sắc vóc ấn tượng, gương mặt đẹp. Sự nghiệp của Lan Ngọc cũng khá thành công khi cô ghi dấu ẩn ở đa lĩnh vực, từ mảng phim ảnh, truyền hình cho đến gameshow thực tế.

Kỳ Duyên cũng là cái tên nổi bật trong showbiz Việt. Người đẹp sinh năm 1996, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014, sau đó là Miss Universe Vietnam 2024. Bên cạnh gương mặt sắc sảo, mỹ nhân gốc Nam Định (nay là Ninh Bình) còn thu hút với vóc dáng gợi cảm. Kỳ Duyên cũng lấn sân điện ảnh với vai diễn trong Bộ tứ báo thủ.

Thiên Ân sinh năm 2000, đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Cô sở hữu gương mặt cá tính, nụ cười tươi. Sau khi ghi dấu ấn ở lĩnh vực sắc đẹp, cô lấn sân diễn xuất với vai phụ trong phim Công tử Bạc Liêu, sau đó đảm nhận vai chính đầu tay trong Nụ hôn bạc tỷ, ra mắt dịp Tết 2025. Thời gian qua, Thiên Ân vướng tin hẹn hò Kỳ Duyên.

Sự lôi cuốn của thanh âm

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.