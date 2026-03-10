Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mỹ nhân Việt lọt đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới

  • Thứ ba, 10/3/2026 21:51 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Thúy Ngân, Kaity Nguyễn, Thiên Ân, Kỳ Duyên hay Ninh Dương Lan Ngọc gây chú ý khi lọt danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 của TC Candler.

my nhan anh 1my nhan anh 2

Những ngày qua, trang TC Candler thu hút quan tâm khi công bố danh sách đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất 2026. Danh sách này được thống kê hoàn toàn từ bình chọn của cộng đồng mạng và khán giả cũng có thể tham gia đề cử. Thúy Ngân là nghệ sĩ Việt mới nhất có mặt trong danh sách. Người đẹp sinh năm 1991, sở hữu gương mặt thanh tú.

my nhan anh 3my nhan anh 4

Trước Thúy Ngân, Kaity Nguyễn cũng được đề cử trong danh sách top 100 gương mặt đẹp nhất 2026. Cô sở hữu những đường nét sắc sảo khó trộn lẫn, đôi mắt có hồn. Kaity Nguyễn sinh năm 1999, tên thật là Nguyễn Ngọc Bình An. Ngôi sao Tử chiến trên không được xem là một trong những gương mặt sáng giá trong thế hệ diễn viên trẻ của màn ảnh Việt hiện tại.

my nhan anh 5my nhan anh 6

Việc Ninh Dương Lan Ngọc lọt danh sách đề cử không gây bất ngờ. Diễn viên những năm qua vẫn được coi là ngọc nữ màn ảnh Việt với sắc vóc ấn tượng, gương mặt đẹp. Sự nghiệp của Lan Ngọc cũng khá thành công khi cô ghi dấu ẩn ở đa lĩnh vực, từ mảng phim ảnh, truyền hình cho đến gameshow thực tế.

my nhan anh 7my nhan anh 8

Kỳ Duyên cũng là cái tên nổi bật trong showbiz Việt. Người đẹp sinh năm 1996, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014, sau đó là Miss Universe Vietnam 2024. Bên cạnh gương mặt sắc sảo, mỹ nhân gốc Nam Định (nay là Ninh Bình) còn thu hút với vóc dáng gợi cảm. Kỳ Duyên cũng lấn sân điện ảnh với vai diễn trong Bộ tứ báo thủ.

my nhan anh 9my nhan anh 10

Thiên Ân sinh năm 2000, đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Cô sở hữu gương mặt cá tính, nụ cười tươi. Sau khi ghi dấu ấn ở lĩnh vực sắc đẹp, cô lấn sân diễn xuất với vai phụ trong phim Công tử Bạc Liêu, sau đó đảm nhận vai chính đầu tay trong Nụ hôn bạc tỷ, ra mắt dịp Tết 2025. Thời gian qua, Thiên Ân vướng tin hẹn hò Kỳ Duyên.

Nam dien vien gay phan no hinh anh

