Nam diễn viên gây phẫn nộ

Diễn viên "Trục Ngọc" lên tiếng xin lỗi sau phát ngôn được cho là có ý miệt thị ngoại hình người Đông Nam Á.

Theo Sohu, Trương Lăng Hách mới đây gây chú ý khi xuất hiện trên một chương trình để quảng bá phim mới Trục Ngọc. Tại đây, anh được đồng nghiệp Điền Hi Vi vẽ tranh chân dung. Trương Lăng Hách sau đó có biểu cảm được cho là đang tỏ ý chê bức vẽ xấu. Diễn viên sau đó nhìn bức chân dung và buông lời đùa giỡn: "Tôi cảm giác như mình sinh ra ở Đông Nam Á vậy".

Trương Lăng Hách xin lỗi sau phát ngôn gây phẫn nộ. Ảnh: Weibo.

Phát ngôn của diễn viên Trục Ngọc lập tức làn dấy lên làn sóng phẫn nộ. Nhiều khán giả cho rằng Trương Lăng Hách đang chê bai ngoại hình của người dân Đông Nam Á. Nhiều khán giả tuyên bố tẩy chay nam diễn viên và bộ phim Trục Ngọc.

Đến chiều 10/3, Trương Lăng Hách lên tiếng xin lỗi trong một bình luận trên Instagram. Tài tử bày tỏ hối tiếc vì phát ngôn nhạy cảm khiến nhiều khán giả cảm thấy khó chịu, đồng thời phủ nhận việc có ý kỳ thị người Đông Nam Á.

"Tôi vô cùng xin lỗi vì phát ngôn trong chương trình khiến mọi người cảm thấy không thoải mái. Tôi muốn làm rõ rằng mỗi nền văn hóa đều có sức hấp dẫn riêng. Tôi hoàn toàn không có bất kỳ ý định phân biệt đối xử nào", Trương Lăng Hách viết.

Diễn viên cho hay nhiều năm qua vẫn nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ Đông Nam Á nên luôn cảm thấy biết ơn và trân trọng. "Tôi mong không có bất kỳ ai từng ủng hộ và yêu mến mình phải cảm thấy thất vọng vì hiểu lầm lần này", anh chia sẻ.

Song, lời xin lỗi của ngôi sao Trục Ngọc chưa làm xoa dịu dư luận. Nhiều người bày tỏ bức xúc khi anh không đăng bài xin lỗi công khai, mà chỉ bình luận tại một bài đăng cách đây 4 ngày.

Trương Lăng Hách sinh năm 1997, là mỹ nam đang được o bế mạnh mẽ, đóng chính hàng loạt tác phẩm như Vân chi vũ, Yêu em, Ninh an như mộng, Thương lan quyết, Anh đào hổ phách...