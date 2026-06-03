Truyền thông Trung đưa tin Lisa chia tay bạn trai tỷ phú

Theo truyền thông Trung Quốc, Frédéric Arnault đã không còn tương tác với Lisa. Đây là dấu hiệu cho thấy 2 người chia tay.

Ngày 3/6, tờ Sohu đưa tin Lisa vướng tin đồn rạn nứt với Frédéric Arnault - con trai của tỷ phú Bernard Arnault, Chủ tịch tập đoàn LVMH. Theo đó, Frédéric Arnault ngừng tương tác với các bài đăng của Lisa từ đầu tháng 4. Bên cạnh đó, cặp đôi cũng không còn xuất hiện cùng nhau thường xuyên như trước, làm dấy lên nhiều đồn đoán về mối quan hệ hiện tại.

Một số cư dân mạng còn phát hiện anh trai của Frédéric Arnault cũng hủy theo dõi Lisa trên mạng xã hội. Chi tiết này nhanh chóng thu hút sự chú ý và khiến chủ đề liên quan đến Lisa cùng gia đình Arnault trở thành một trong những từ khóa được quan tâm.

Lisa được cho là đã chia tay bạn trai. Ảnh: @lalalalisa_m, @frederic.arnault.

Cuối 2025, Lisa tới dự Paris Fashion Week nhưng cô không gặp mặt bạn trai. Thời điểm đó, em út nhóm BlackPink tham dự một buổi tiệc của thương hiệu do gia đình Frédéric Arnault điều hành. Thế nhưng thiếu gia này cũng không xuất hiện ở bữa tiệc. Điều đó càng khiến nghi vấn 2 người chia tay gây chú ý.

Tuy nhiên, cũng nhiều ý kiến cho rằng việc khẳng định Lisa và Frédéric Arnault đã chia tay là chưa có cơ sở. Từ trước đến nay, cả hai chưa từng chính thức công khai, xác nhận mối quan hệ hay gọi đối phương là bạn trai, bạn gái trước truyền thông. Vì vậy, những đồn đoán hiện tại chủ yếu xuất phát từ các dấu hiệu trên mạng xã hội và chưa được người trong cuộc lên tiếng xác nhận.

Trong khi đó, một bộ phận cư dân mạng tiếp tục đưa ra nhiều suy đoán khác nhau về mối quan hệ giữa Lisa và người thừa kế LVMH. Tuy nhiên, tất cả vẫn chỉ dừng ở mức tin đồn và chưa có bằng chứng xác thực.

Lisa vướng tin đồn hẹn hò với Frédéric Arnault - con trai thứ ba của gia đình tỷ phú LVMH - vào 2023. Thời điểm đó, Frédéric Arnault được cho là thường xuyên sắp xếp thời gian bay sang các quốc gia khác để gặp Lisa, đồng hành cùng cô trong nhiều dịp quan trọng, từ các buổi hòa nhạc đến kỳ nghỉ Lễ Tình nhân tại Thái Lan.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, họ nhiều lần vướng tin chia tay. Hiện Lisa và Frédéric Arnault vẫn giữ im lặng trước những thông tin lan truyền.