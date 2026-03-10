Tình cảnh thê thảm của 'bông hồng lai' 20 tuổi

Rời nhóm NewJeans, Danielle còn đang phải đối mặt với vụ kiện hơn 43 tỷ won. Nữ ca sĩ khó lòng vực dậy sự nghiệp.

Từ thành viên của một trong những nhóm nhạc nữ hàng đầu Hàn Quốc, Danielle rơi vào chuỗi ngày khủng hoảng với sóng gió liên tục xảy ra. Nữ ca sĩ này bị đuổi khỏi nhóm NewJeans, đối mặt với vụ kiện hơn 43 tỷ won và khó lòng vực dậy sự nghiệp. Có lẽ thời hoàng kim trong sự nghiệp của bông hồng lai này lại chính là những ngày tháng đã qua với NewJeans.

Khủng hoảng liên tục

Ngày 9/3, tờ Break News đưa tin ADOR - công ty con của HYBE - đã chính thức nộp đơn kiện, đòi bồi thường 43 tỷ won chống lại Danielle và cựu CEO Min Hee Jin.

Theo nguồn tin từ ngành công nghiệp âm nhạc, Tòa án quận trung tâm Seoul, Phòng Hòa giải Dân sự số 31 (Thẩm phán chủ tọa Nam In Soo) sẽ tổ chức phiên điều trần sơ bộ đầu tiên vào 26/3.

Liên quan đến vụ kiện, phía Danielle đã chỉ định người đại diện pháp lý và nộp giấy ủy quyền cho tòa án.

Vừa rời NewJeans, Danielle đã phải đối mặt với vụ kiện. Ảnh: Korea JoongAng Daily.

Những ngày trước đó, hàng loạt dấu hiệu cho thấy hình ảnh của thành viên Danielle Marsh dần biến mất khỏi các kênh chính thức của NewJeans. Theo truyền thông Hàn Quốc, phần giới thiệu của nhóm trên Apple Music đã được chỉnh sửa. Nội dung hiện chỉ còn đề cập đến 4 thành viên, trong khi tên Danielle đã hoàn toàn bị xóa bỏ. Đây được xem là một trong những động thái rõ ràng nhất từ ADOR sau những tranh chấp gần đây giữa nữ ca sĩ và công ty quản lý.

Trước đó, từ đầu tháng 3, nhiều tài khoản mạng xã hội chính thức của nhóm cũng có thay đổi đáng chú ý. Các banner trên những nền tảng như X, Facebook và YouTube của NewJean ban đầu để ảnh tập thể có Danielle nhưng sau đó được thay bằng hình logo. Trang hồ sơ của nhóm trên Spotify cũng được cập nhật theo hướng tương tự. Danh sách thành viên hiện chỉ còn 4 người.

Những điều chỉnh này diễn ra sau khi công ty quản lý ADOR thông báo chấm dứt hợp đồng với Danielle. Phía công ty cho biết họ đánh giá việc tiếp tục hợp tác giữa 2 bên là không còn khả thi.

Không chỉ thay đổi trên các nền tảng âm nhạc và mạng xã hội, ADOR còn thông báo sẽ dừng cung cấp dịch vụ lưu trữ lịch sử trò chuyện của Danielle trên nền tảng giao lưu người hâm mộ Phoning từ đầu tháng 4. Đây là ứng dụng được sử dụng để các thành viên New Jeans tương tác trực tiếp với fan.

Theo một số nguồn tin trong ngành, các động thái này được xem là bước đi của ADOR nhằm tái cấu trúc hình ảnh của New Jeans sau biến động nội bộ. “ADOR đã xóa bỏ mọi dấu vết của Danielle, chấm dứt đội hình 5 thành viên ban đầu. Mọi người đang dõi theo xem NewJeans sẽ làm gì tiếp theo”, tờ Xports News viết.

Tương lai mờ mịt

NewJeans ra mắt năm 2022 và nhanh chóng trở thành một trong những nhóm nhạc nữ nổi bật của Kpop thế hệ mới. Họ được xem như hiện tượng của thị trường âm nhạc Hàn Quốc với những thành tích “vô tiền khoáng hậu”. Thế nhưng, vụ kiện tụng kéo dài suốt từ 2024 đã đẩy nhóm rơi vào tình trạng gián đoạn.

Tới tháng 10/2025, NewJeans chính thức thua kiện trước HYPE và ADOR. Sau đó, 4 thành viên của NewJeans gồm Haerin, Hyein, Minji và Hanni trở lại công ty. Riêng Danielle bị công ty chấm dứt hợp đồng. Nếu 4 thành viên có thể tiếp tục hoạt động, Danielle lại đang đối mặt với tình trạng bấp bênh chưa từng có.

Danielle có lẽ sẽ gặp nhiều khó khăn trên con đường sự nghiệp sau này. Ảnh: Allure.

Sau khi bị buộc rời nhóm, Danielle đã mở tài khoản cá nhân và tích cực giao tiếp với người hâm mộ. Cô tổ chức các buổi phát sóng trực tiếp, bày tỏ cảm xúc cá nhân và thậm chí đăng tải những bức thư dài gửi người khán giả.

Bước đầu, mọi động thái của Danielle vẫn nhận được sự chú ý. Ở thời điểm này, với danh tiếng sẵn có của một cựu thành viên NewJeans, nhất là khi vụ kiện với ADOR chưa chấm dứt, Danielle vẫn được dư luận quan tâm. Nhưng sự quan tâm đó liệu có kéo dài và có đủ để cô vực dậy cả sự nghiệp vốn đang rất mờ mịt, bấp bênh.

Trước đó, ở Kpop, rất nhiều thần tượng rơi vào tình cảnh tương tự là bị công ty đuổi khỏi nhóm nhạc. Nhưng không nhiều trường hợp có thể phát triển sự nghiệp solo. Ngay cả Jessica bước ra từ nhóm nhạc nữ hàng đầu Kpop thế hệ thứ 2 là SNSD cũng chật vật suốt thời gian dài qua.

Thậm chí, ca sĩ này đã trải qua cả thập kỷ bị cấm sóng kể từ khi bước ra khỏi hào quang của SNSD. Phải đến khi tham gia chương trình Sisters Who Make Waves mùa 3 do Trung Quốc sản xuất năm 2022, Jessica mới lần đầu tiên được xuất hiện trên sóng truyền hình sau nhiều năm.

Jinni cũng đột ngột rời nhóm NMIXX vào ngày 9/12/2022. Nữ ca sĩ này rời nhóm và chấm dứt hợp đồng với JYP Entertainment sau chưa đầy một năm ra mắt. Đến nay lý do cụ thể vẫn chưa được JYP thông báo. Không thê thảm như đàn chị Jessica, Jinni vẫn được xuất hiện trên truyền hình và cũng phát hành sản phẩm solo.

Tuy nhiên, sự nghiệp solo của cô đến nay có phần ảm đạm, thậm chí khá chật vật giữa bối cảnh Kpop chuộng nhóm nhạc. Mới đây, có thông tin Jinni ra mắt trong nhóm nhạc mới. Người hâm mộ đang mong đợi xem liệu nữ ca sĩ có thể vực dậy danh tiếng hay không.

Kpop vốn đã cạnh tranh quá khốc liệt với hàng chục nhóm nhạc ra mắt mỗi năm. Môi trường quá bất lợi với những ca sĩ solo. Bởi thế, đón đợi Danielle là một tương lai bấp bênh hơn hẳn so với việc trở lại cùng NewJeans. Chưa kể, vụ kiện với ADOR chắc chắn còn kéo dài, khiến Danielle muốn tiếp tục hoạt động nghệ thuật có lẽ cũng phải chờ vài năm tới.