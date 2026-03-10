Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
'Phú Sát hoàng hậu' lộ ảnh qua đêm tại nhà bạn trai

  • Thứ ba, 10/3/2026 19:04 (GMT+7)
Tần Lam vướng nghi vấn hẹn hò Ngụy Đại Huân sau khi paparazzi ghi lại khoảnh khắc cô qua đêm tại nhà riêng của nam diễn viên.

Theo Sina, hôm 10/3, Tần Lam trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội sau khi paparazzi tung ảnh cô đến nhà Ngụy Đại Huân vào đêm khuya và rời đi vào sáng sớm.


Tan Lam anh 1Tan Lam anh 2

Tần Lam bị tung ảnh qua đêm tại nhà Ngụy Đại Huân. Ảnh: Weibo.

Theo truyền thông địa phương, Tần Lam được nhìn thấy rời một buổi tụ họp với bạn bè trước khi đến thẳng nhà riêng của Ngụy Đại Huân. Ngôi sao Diên Hy Công Lược được cho là đã ở lại nhà Ngụy Đại Huân qua đêm, từ đó làm dấy lên nghi vấn cả hai đang hẹn hò.

Thực tế trước đó, cả hai từng bị đồn đang trong mối quan hệ lãng mạn, nhưng chưa chính thức lên tiếng xác nhận. Một số nguồn tin cho biết hai diễn viên quen biết sau một dự án chung, sau đó mối quan hệ của họ ngày càng thân thiết hơn. Tần Lam hơn Ngụy Đại Huân 10 tuổi.

Tan Lam anh 3

Tần Lam và Ngụy Đại Huân. Ảnh: Weibo.

Thông tin Tần Lam qua đêm tại nhà nam đồng nghiệp đang thu hút sự quan tâm. Một số luồng thông tin còn cho rằng phía gia đình Ngụy Đại Huân ủng hộ mối quan hệ của cặp đôi. Trước đây, cha của nam diễn viên từng bị bắt gặp đích thân đưa Tần Lam về nhà sau một sự kiện, điều được nhiều người xem như dấu hiệu cho thấy cô đã nhận được sự chấp thuận từ gia đình Ngụy Đại Huân.

Tần Lam sinh năm 1979, được biết đến rộng rãi qua các vai diễn trong Diên Hy Công Lược, Hoàn Châu Cách Cách phần 3, Một Thoáng Mộng Mơ... Trong khi Ngụy Đại Huân sinh năm 1989, nổi tiếng nhờ vai diễn trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi.

