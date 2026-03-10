Viên Gia Mẫn check-in Phú Quốc

Viên Gia Mẫn khoe loạt khoảnh khắc nghỉ dưỡng ở Phú Quốc. Thời gian qua, người đẹp chăm chỉ đi du lịch tại nhiều địa điểm trên thế giới.

Theo HK01, Viên Gia Mẫn khoảng thời gian gần đây tích cực hoạt động mạng xã hội, chia sẻ về cuộc sống. Hôm 9/3, người đẹp lập tài khoản Threads, với bài đăng đầu tiên là chia sẻ về chuyến du lịch tại Phú Quốc, Việt Nam.

Xuất hiện trong đoạn clip, Viên Gia Mẫn thu hút ánh nhìn với bộ bikini hai mảnh màu đỏ cam gợi cảm. Hoa hậu ảnh Hong Kong 2009 tạo nhiều dáng selfie, sau đó vui vẻ khoe không gian khách sạn và địa điểm du lịch. "Một ngày thật đẹp", cô chú thích.

Bài đăng của Viên Gia Mẫn nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều khán giả khen sắc vóc của người đẹp 41 tuổi.

Viên Gia Mẫn tới Việt Nam du lịch. Ảnh: HK01.

Thời gian qua, Viên Gia Mẫn thường xuyên khoe những khoảnh khắc đi du lịch, nghỉ dưỡng. Cô đã ghé thăm nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới, trải nghiệm ẩm thực, văn hóa địa phương.

Viên Gia Mẫn sinh năm 1984, từng giành giải Hoa hậu ảnh trong cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 2009. Bước ra từ cuộc thi sắc đẹp, cô sau đó nhận được nhiều lời mời đóng phim. Từ khi bước vào ngành giải trí, người đẹp cũng không ít lần dính phải thị phi. Cô từng vướng lùm xùm tình ái với cha con tỷ phú Chung Bồi Sinh.

Người đẹp công khai tiết lộ quãng thời gian sống tại nhà họ Chung là một "cơn ác mộng", sau đó chuyển sang sinh sống tại Anh. Tuy nhiên, đến tháng 2 năm ngoái, cô tuyên bố quay trở lại Hong Kong, Trung Quốc tham gia một số hoạt động biểu diễn.