Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Viên Gia Mẫn check-in Phú Quốc

  • Thứ ba, 10/3/2026 20:38 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Viên Gia Mẫn khoe loạt khoảnh khắc nghỉ dưỡng ở Phú Quốc. Thời gian qua, người đẹp chăm chỉ đi du lịch tại nhiều địa điểm trên thế giới.

Theo HK01, Viên Gia Mẫn khoảng thời gian gần đây tích cực hoạt động mạng xã hội, chia sẻ về cuộc sống. Hôm 9/3, người đẹp lập tài khoản Threads, với bài đăng đầu tiên là chia sẻ về chuyến du lịch tại Phú Quốc, Việt Nam.

Xuất hiện trong đoạn clip, Viên Gia Mẫn thu hút ánh nhìn với bộ bikini hai mảnh màu đỏ cam gợi cảm. Hoa hậu ảnh Hong Kong 2009 tạo nhiều dáng selfie, sau đó vui vẻ khoe không gian khách sạn và địa điểm du lịch. "Một ngày thật đẹp", cô chú thích.

Bài đăng của Viên Gia Mẫn nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều khán giả khen sắc vóc của người đẹp 41 tuổi.

Vien gia man anh 1

Viên Gia Mẫn tới Việt Nam du lịch. Ảnh: HK01.

Thời gian qua, Viên Gia Mẫn thường xuyên khoe những khoảnh khắc đi du lịch, nghỉ dưỡng. Cô đã ghé thăm nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới, trải nghiệm ẩm thực, văn hóa địa phương.

Viên Gia Mẫn sinh năm 1984, từng giành giải Hoa hậu ảnh trong cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 2009. Bước ra từ cuộc thi sắc đẹp, cô sau đó nhận được nhiều lời mời đóng phim. Từ khi bước vào ngành giải trí, người đẹp cũng không ít lần dính phải thị phi. Cô từng vướng lùm xùm tình ái với cha con tỷ phú Chung Bồi Sinh.

Người đẹp công khai tiết lộ quãng thời gian sống tại nhà họ Chung là một "cơn ác mộng", sau đó chuyển sang sinh sống tại Anh. Tuy nhiên, đến tháng 2 năm ngoái, cô tuyên bố quay trở lại Hong Kong, Trung Quốc tham gia một số hoạt động biểu diễn.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Nam diễn viên gây phẫn nộ

Diễn viên "Trục Ngọc" lên tiếng xin lỗi sau phát ngôn được cho là có ý miệt thị ngoại hình người Đông Nam Á.

3 giờ trước

Park Jin Young từ chức

Ca sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc Park Jin Young sẽ từ chức giám đốc nội bộ tại JYP Entertainment.

7 giờ trước

Ông trùm điện ảnh bị kiện vì nợ cờ bạc tại Macau?

Vu Đông bị sòng bạc Wynn Macau kiện đòi khoản nợ 4,73 triệu HKD. Song, phía Vu Đông lên tiếng bác bỏ thông tin đang nợ cờ bạc.

8 giờ trước

Tử Khiêu

Viên gia mẫn Phú Quốc phú quốc ảnh nóng

    Đọc tiếp

    Dieu it nguoi biet cua Ton Ngo Khong hinh anh

    Điều ít người biết của Tôn Ngộ Không

    2 giờ trước 19:34 10/3/2026

    0

    Suốt gần bốn thập niên, "Tây Du Ký" vẫn đều đặn trở lại trên sóng truyền hình Trung Quốc mỗi dịp hè, dịp Tết, trở thành một phần ký ức tập thể của nhiều thế hệ.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý