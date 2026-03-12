Sen Vàng lên tiếng tin Thanh Thủy hẹn hò

Hình ảnh Thanh Thủy xuất hiện bên Trịnh Thăng Bình gây xôn xao. Phía Sen Vàng cho biết tôn trọng đời tư nghệ sĩ và mong khán giả thận trọng trước các suy diễn.

Sáng 12/3, hình ảnh Thanh Thủy xuất hiện thân thiết bên Trịnh Thăng Bình được lan truyền, tiếp tục làm dấy lên tin hẹn hò. Thông tin nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội.

Trước những đồn đoán, Sen Vàng, công ty quản lý Huỳnh Thị Thanh Thủy, lên tiếng, nhấn mạnh việc tôn trọng đời sống riêng tư của nghệ sĩ.

"Trong hơn 3 năm đồng hành cùng nhau, chúng tôi luôn ghi nhận Thanh Thủy là một hoa hậu nghiêm túc, trách nhiệm và không ngừng nỗ lực trong công việc cũng như các hoạt động cộng đồng", Sen Vàng mở đầu thông báo.

Về tin đồn hẹn hò, phía công ty bày tỏ: “Chúng tôi luôn tôn trọng quyền riêng tư của các nghệ sĩ trực thuộc quản lý. Mỗi cá nhân đều có không gian đời sống riêng và quyền đưa ra những lựa chọn cá nhân phù hợp với mình”.

Thanh Thủy được cho là hẹn hò Trịnh Thanh Bình. Ảnh: @huynhthithanhthuy.

Đơn vị này cũng bày tỏ mong muốn khán giả tiếp nhận thông tin một cách khách quan, đồng thời thận trọng trước những nội dung mang tính suy diễn đang lan truyền trên mạng xã hội.

Trong quá trình hoạt động showbiz, Thanh Thủy nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò với các nghệ sĩ nam. Trước đó, người đẹp từng vướng nghi vấn tình cảm với ca sĩ SOOBIN Hoàng Sơn sau khi cả hai có dịp xuất hiện tại một sự kiện âm nhạc và hợp tác trong MV Dancing in the Dark.

Gần đây, Thanh Thủy tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán khi vướng nghi vấn hẹn hò với ca sĩ Trịnh Thăng Bình. Tin đồn xuất hiện sau khi khán giả phát hiện người đẹp rời một sự kiện bằng chiếc xe được cho là của nam ca sĩ, đồng thời bị “soi” thêm nhiều chi tiết trùng hợp như phụ kiện giống nhau.

Gần nhất, Trịnh Thăng Bình và Thanh Thủy từng xuất hiện tại sự kiện công chiếu phim Thỏ ơi của Trấn Thành cùng nhau nhưng giữ khoảng cách.