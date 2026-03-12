Nicole Kidman táo bạo

Nicole Kidman lần đầu lên tiếng về cuộc ly hôn với ca sĩ Keith Urban sau khi hoàn tất thủ tục vào đầu năm 2026. Minh tinh cũng xuất hiện với bộ ảnh táo bạo.

Theo PeoPle, Nicole Kidman mới đây đã có lần đầu chia sẻ về cuộc hôn nhân đổ vỡ với ca sĩ nhạc đồng quê Keith Urban sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn hồi đầu năm 2026.

Trong cuộc phỏng vấn với Variety, nữ diễn viên nói về nhiều khía cạnh trong sự nghiệp lẫn đời sống cá nhân thời gian qua. Khi được hỏi liệu cô có ổn sau khi chia tay Urban, nữ diễn viên cho biết mình vẫn hướng về những điều tích cực. “Tôi luôn tiến về phía những điều tốt đẹp. Điều tôi biết ơn nhất là gia đình và việc giữ mọi thứ như vậy để tiếp tục bước tiếp”, cô nói.

Kidman còn cho biết cô không muốn bàn sâu về chuyện riêng tư vì sự tôn trọng dành cho những người liên quan. Theo nữ diễn viên, dù hôn nhân khép lại, cô và chồng cũ vẫn xem mình là một gia đình. “Chúng tôi vẫn là một gia đình và điều đó sẽ luôn như vậy. Những cô con gái của tôi giờ đây đã lớn lên thành thiếu nữ”, Kidman chia sẻ.

Trong cuộc phỏng vấn, Kidman cũng nhắc lại rằng năm vừa qua cô khá kín tiếng vì có nhiều chuyện riêng cần giải quyết. Khi được hỏi liệu “năm nào cũng là năm của Nicole Kidman”, nữ diễn viên nói: “Không phải năm ngoái. Tôi khá im lặng. Tôi có nhiều chuyện khác xảy ra và gần như thu mình lại. Bây giờ tôi đang ở trạng thái nói rằng: ‘2026, bắt đầu thôi”.

Nicole Kidman chụp hình gợi cảm. Ảnh: WireImage.

Trước đó, tháng 9/2025, Kidman nộp đơn ly hôn tại quận Davidson, bang Tennessee (Mỹ), với lý do “những khó khăn trong hôn nhân và khác biệt không thể hòa giải”. Theo hồ sơ tòa án, hai bên đã đạt được thỏa thuận về việc phân chia tài sản cá nhân trước khi tiến hành thủ tục ly hôn. Cặp đôi chính thức hoàn tất việc ly hôn vào ngày 6/1/2026. Theo thỏa thuận, Kidman được quyền nuôi con chính tại nhà riêng ở Nashville, trong khi cả hai vẫn cùng chịu trách nhiệm đối với những quyết định quan trọng liên quan đến cuộc sống và tương lai của hai con.

Trong thời gian tới, nữ diễn viên sẽ tham gia phần tiếp theo của bộ phim Practical Magic cùng Sandra Bullock và góp mặt trong loạt phim Scarpetta của Prime Video.

Ngoài điện ảnh, Kidman cũng bày tỏ mong muốn quay trở lại sân khấu kịch trong tương lai. Cô từng biểu diễn tại Broadway và West End, và cho biết mình quan tâm đến các sân khấu Off-Broadway hoặc nhà hát khu vực, chẳng hạn ở Chicago. Tuy vậy, nữ diễn viên cho rằng hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp vì muốn dành nhiều thời gian hơn cho các con.

“Có những điều tôi muốn làm với tư cách diễn viên, nhưng bạn cần chờ đến khi con cái đủ lớn. Lúc này tôi phải chăm sóc các con trước. Những kế hoạch đó vẫn nằm trong danh sách tương lai của tôi. Mùa hè này tôi muốn dành thời gian cho các hoạt động cùng bọn trẻ”, Kidman nói.