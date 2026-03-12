Tình trạng lao dốc không phanh của ứng viên số 1 Oscar

Chỉ trong khoảng hai tuần, tỷ lệ thắng Oscar của Timothée Chalamet cho vai diễn trong "Marty Supreme" đã giảm mạnh, từ vị trí gần như chắc thắng xuống phía sau đối thủ Michael B. Jordan phim "Sinners".

Ngày 6/10/2025, phim Marty Supreme bất ngờ ra mắt tại New York Film Festival. Chỉ một ngày sau, Timothée vươn lên vị trí số 1 trong bảng dự đoán đề cử Nam chính của trang Gold Derby, vượt qua Leonardo DiCaprio - ngôi sao của One Battle After Another.

Xuất phát điểm là ứng cử viên sáng giá

Giữa tháng 10/2025, chiến dịch quảng bá của phim tạo hiệu ứng lớn trên mạng xã hội. Cùng bạn gái Kylie Jenner và gia đình cô, Timothée tung ra dòng streetwear phiên bản giới hạn lấy cảm hứng từ phim do nhà thiết kế Doni Nahmias thực hiện.

Timothée Chalamet (trái) và Leonardo DiCaprio.

Nhiều người nổi tiếng như Justin Bieber, Frank Ocean, Tom Brady, Michael Phelps và Stephen Curry đăng ảnh mặc trang phục này. Các món đồ nhanh chóng bán hết và được rao lại trên mạng với giá hơn 10.000 USD .

Ngày 15/11, Timothée tiếp tục gây chú ý khi “rò rỉ” cuộc gọi Zoom với hãng phim A24, trong đó anh đề xuất những ý tưởng quảng bá táo bạo như sơn màu cam lên tượng Nữ thần Tự do và tháp Eiffel. Dù chỉ là trò quảng bá, sự kiện này mở đầu cho chiến dịch truyền thông rầm rộ trên mạng xã hội.

Đến 25/12, phim ra rạp với 93% điểm tích cực trên Rotten Tomatoes và 89 điểm trên Metacritic. Đây là mức đánh giá rất cao từ giới phê bình.

Liên tiếp nhận quả ngọt đầu năm 2026

Ngày 4/1, Timothée giành giải Nam chính xuất sắc tại Critics Choice Awards - giải uy tín mở màn mùa giải thưởng Hollywood, vinh danh các thành tựu xuất sắc trong cả lĩnh vực điện ảnh và truyền hình và đóng vai trò quan trọng trong việc dự báo các ứng cử viên sáng giá cho Oscar và các giải thưởng lớn khác. Tỷ lệ anh được đề cử Oscar vượt 97%.

Ba ngày sau, anh tiếp tục nhận đề cử tại Screen Actors Guild Awards (SAG Awards).

Đến 11/1, Timothée thắng thêm giải Nam chính phim hài/nhạc kịch tại Golden Globe Awards. Khi đó, anh được xem là ứng viên sáng giá nhất cho tượng vàng Oscar.

Ngày 22/1, danh sách đề cử Oscar được công bố. Timothée tiếp tục là ứng viên hàng đầu trong hạng mục Nam chính, cạnh tranh với Leonardo DiCaprio, Wagner Moura, Michael B. Jordan và Ethan Hawke.

Ngoài ra, anh còn nhận thêm đề cử với vai trò nhà sản xuất cho phim Marty Supreme ở hạng mục Phim hay nhất.

Chỉ vài ngày sau, trang tin giải trí Page Six đăng bài cáo buộc đạo diễn Josh Safdie từng tạo môi trường làm việc độc hại trong dự án trước đây. Chưa được xác nhận, thông tin này nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội và ảnh hưởng đến chiến dịch tranh giải của bộ phim.

Thất bại bất ngờ làm đảo chiều cuộc đua

Ngày 22/2, tại BAFTA Awards, Timothée bất ngờ thua giải Nam chính trước Robert Aramayo của phim I Swear. Kết quả này khiến hình ảnh ứng viên hàng đầu của anh lung lay.

Ngày 1/3, anh tiếp tục thua tại Screen Actors Guild Awards trước Michael B. Jordan. Sau hai thất bại liên tiếp, tỷ lệ chiến thắng Oscar của Chalamet giảm mạnh.

Đến 2/3, Jordan tăng vọt trong các bảng dự đoán, còn cơ hội của Chalamet chỉ còn khoảng hơn 50%.

Nhiều khán giả vẫn mong Timothée Chalamet có thể lật ngược tình thế. Không ít khán giả tin tưởng Michael B. Jordan sẽ giành chiến thắng.

Một yếu tố khác khiến nam diễn viên gặp bất lợi là phát ngôn trong sự kiện của CNN và Variety ngày 2/2026.

Timothée nói anh muốn bảo vệ điện ảnh và rạp chiếu và thêm anh không muốn làm trong lĩnh vực ballet hay opera vì “không còn nhiều người quan tâm”.

Câu nói này ban đầu ít được chú ý, nhưng sau khi anh thất bại tại các giải tiền Oscar, nó bị đào lại và gây phản ứng từ nhiều tổ chức nghệ thuật như The Metropolitan Opera, Boston Ballet và English National Opera.

Đến 10/3, bảng dự đoán cho thấy Michael B. Jordan dẫn đầu với khoảng 56% khả năng thắng, trong khi Timothée chỉ còn khoảng 30%.

Chỉ trong 10 ngày, tỷ lệ chiến thắng của Timothée đã tụt giảm mạnh. Cuộc đua vẫn chưa khép lại. Kết quả cuối cùng được công bố tại lễ trao giải Oscar 2026 diễn ra ngày 15/3.