Phim của Mỹ Tâm bị vượt

"Tài" mất ngôi vương phòng vé vào tay "Quỷ nhập tràng 2". Bộ phim của Mỹ Tâm có lẽ bắt đầu gặp trở ngại trên hành trình chinh phục cột mốc phòng vé 100 tỷ.

Sáng 12/3, Quỷ nhập tràng 2 có suất chiếu đặc biệt. Ngay khi vừa ra mắt, bộ phim kinh dị gắn nhãn 18+ đã vươn lên vị trí top 1 phòng vé, vượt Tài của Mỹ Tâm.

Quang Tuấn trong Quỷ nhập tràng 2. Ảnh: NSX.

Theo thống kê trên Box Office Vietnam, Quỷ nhập tràng 2 dắt túi hơn 4 tỷ trong sáng 12/3, với gần 60.000 vé bán ra trên 3.100 suất chiếu. Phía nhà sản xuất cũng thông báo tác phẩm lập kỷ lục phim kinh dị Việt có doanh thu bán vé sớm cao nhất, với 6,4 tỷ đồng từ 90.000 vé bán ra.

Tròn 1 năm trước, Quỷ nhập tràng ra mắt. Mặc dù vấp phải hàng loạt tranh cãi về chất lượng, bộ phim của đạo diễn Pom Nguyễn vẫn thu hút đông đảo khán giả nhờ thời điểm ra mắt thuận lợi. Kết thúc hành trình phòng vé, Quỷ nhập tràng mang về gần 150 tỷ đồng , trở thành phim kinh dị Việt doanh thu cao nhất lịch sử.

Trở lại với diễn biến phòng vé hiện tại, Tài sau khi bị soán ngôi tụt xuống vị trí top 2. Kết quả này ít nhiều gây ngạc nhiên khi trước đó, giới quan sát cho rằng Quỷ nhập tràng 2 không nhiều khả năng đánh bật được phim của Mỹ Tâm. Dù mất ngôi vương, Tài vẫn cho thấy tiềm năng chinh phục cột mốc phòng vé 100 tỷ.

Mai Tài Phến đóng chính trong Tài. Ảnh: NSX.

Những ngày qua, tác phẩm cũng vướng phải tranh luận trái chiều trên mạng xã hội, chủ yếu xoay quanh kịch bản. Thực tế giai đoạn mới phát hành, Tài có tốc độ bán vé rất nhanh nhờ lượng fan hùng hậu của Mỹ Tâm. Song bước sang giai đoạn tiếp theo, phản ứng từ khán giả đại chúng mới là yếu tố tác động mạnh tới doanh thu tác phẩm.