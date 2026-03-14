David Beckham kiếm bộn tiền nhờ World Cup

David Beckham được cho là chuẩn bị thu về khoảng 25 triệu USD chỉ trong vòng một tháng, nhờ loạt hợp đồng quảng cáo và hợp tác thương mại liên quan đến kỳ World Cup mùa hè tới.

Theo Daily Mail, cựu đội trưởng tuyển Anh hiện ký kết nhiều thỏa thuận giá trị với các thương hiệu lớn như Lay’s, Fanatics, Bank of America và Verizon. Trong thời gian diễn ra giải đấu, Beckham cũng dự kiến xuất hiện trong các chiến dịch quảng cáo của McDonald’s và Adidas.

Các nguồn tin cho biết thu nhập hiện tại được cho là còn cao hơn giai đoạn đỉnh cao khi còn thi đấu. “Thật đáng kinh ngạc khi lượng khán giả và người hâm mộ của Beckham vẫn tiếp tục tăng, đặc biệt ở Nam Mỹ và Mỹ, nhờ sự nghiệp từng thi đấu tại Tây Ban Nha cũng như câu lạc bộ Inter Miami của anh. Anh ấy đang được săn đón hơn bao giờ hết”, một nguồn tin nói với Mirror.

Thu nhập của Beckham hiện được cho là cao hơn cả thời kỳ đỉnh cao thi đấu.

Sau khi giải nghệ, Beckham xây dựng hình ảnh doanh nhân thành công, hợp tác với nhiều thương hiệu toàn cầu như Adidas, AIA Vitality, Diageo, Coty, Tudor, Marina Bay Sands và Safilo. Anh cũng phát triển nhiều lĩnh vực kinh doanh từ thời trang, nước hoa, phụ kiện đến kính mắt và trò chơi điện tử. Hợp đồng quảng cáo lớn đầu tiên của Beckham là với Brylcreem năm 1997 trị giá 4 triệu bảng, và từ đó đến nay anh liên tục mở rộng các mối quan hệ thương mại.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Beckham còn tích cực tham gia công tác từ thiện. Anh là đại sứ thiện chí của UNICEF và thành lập quỹ 7: The David Beckham UNICEF Fund từ năm 2015. Những đóng góp này góp phần giúp cựu danh thủ được phong tước hiệp sĩ vào năm 2025.

Trước đó, David Beckham đã ký hợp đồng nước hoa mới kéo dài 20 năm, với tổng giá trị ước tính 400 triệu USD (khoảng 292 triệu bảng Anh), tương đương 20 triệu USD mỗi năm. Báo chí Anh nhận định thỏa thuận này cho thấy thương hiệu Beckham không bị ảnh hưởng bởi những tranh cãi gia đình gần đây.

Trong hơn 20 năm qua, các dòng nước hoa gắn với tên tuổi David Beckham đã bán ra rất tốt, mang về tổng doanh thu vượt 1 tỷ USD . Ở thỏa thuận mới, anh hợp tác độc quyền với công ty Interparfums để tiếp tục sản xuất và phát triển nước hoa mang thương hiệu David Beckham.