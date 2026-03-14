Mẹ Kasim Hoàng Vũ khóc ngất trước linh cữu con

Lễ tang Kasim Hoàng Vũ diễn ra vào ngày 13/3 tại Mỹ. Người thân và đồng nghiệp đến tiễn biệt anh.

Ngày 13/3 (giờ địa phương), lễ tang nam ca sĩ Kasim Hoàng Vũ diễn ra tại Nhà quàn Vĩnh Phước, Houston, Texas, Mỹ. Lễ tang diễn ra trong không gian ấm cúng, trang nghiêm. Ở lối vào, gia đình chuẩn bị một bàn lớn, đặt nhiều bức hình của Kasim Hoàng Vũ thời trẻ. Bạn bè, đồng nghiệp đến tiễn đưa nam ca sĩ và viết những dòng tưởng niệm anh lên sổ tang.

Các nghệ sĩ như danh ca Hương Lan, vợ chồng ca sĩ Hồng Ngọc, Trizzie Phương Trinh, Duy Trường... đã có mặt để thắp hương, chia buồn với gia quyến.

Lễ tang Kasim Hoàng Vũ ở Mỹ. Ảnh: Duy Trường.

Bà Bích Phương, mẹ Kasim Hoàng Vũ, nghẹn ngào khóc trước linh cữu con trai: "Công đức, tuổi thọ của má sẽ nhường cho con. Xin Người hãy mang má đi, để con còn trẻ, khỏe, cống hiến cho cuộc đời. Sao ông Trời nỡ không nghe lời má". Các đồng nghiệp động viên, an ủi mẹ Kasim Hoàng Vũ.

Những ngày qua, bà Bích Phương nén nỗi đau để lo liệu lễ tang cho con trai.

Trizzie Phương Trinh tiễn biệt đồng nghiệp: "Nợ trần em đã trả hết, nên bây giờ cứ nhẹ nhàng mà đi. Em đã sống một cuộc đời rất thật. Có lúc mạnh mẽ, có lúc yếu lòng… như tất cả chúng ta. Nhưng không phải ai cũng đủ can đảm để sống hết mình với đam mê và với chính con người của mình như em đã từng. Em yên nghỉ Sim nhé. Ở nơi đó không còn đau đớn, không còn thị phi, chỉ còn bình yên và âm nhạc. Ở lại đây là những người thương em, là tiếng hát của em và những kỷ niệm sẽ không bao giờ phai".

"Hết buồn, hết phiền rồi anh nhé. Nơi kia vui vẻ ca hát tiếp nhé anh. Nhớ phù hộ mẹ anh mạnh khỏe. Thương bác", Duy Trường chia sẻ.

Ca sĩ Kasim Hoàng Vũ qua đời ngày 1/3 (giờ địa phương) tại bang Texas, Mỹ, sau thời gian dài chống chọi bạo bệnh. Hành trình chiến đấu với bệnh tật của nam ca sĩ bắt đầu từ tháng 3/2023, khi anh phát hiện bị viêm khớp xương hàm.

Kasim Hoàng Vũ sinh năm 1980 tại Đà Nẵng, trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Mẹ anh là ca sĩ rock Bích Phương. Sau này, Kasim Hoàng Vũ được công chúng biết đến nhờ Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc năm 1999 và đặc biệt chương trình Sao Mai điểm hẹn 2004, nơi anh giành giải Nhất do khán giả bình chọn.

Giai đoạn những năm đầu thập niên 2000, anh nổi tiếng với nhiều ca khúc như Vì yêu, Đôi mắt Pleiku, Vì đâu, Vì sao...