Harper Beckham gây xôn xao

Harper sắp ra mắt thương hiệu mỹ phẩm riêng. Tiểu thư nhà Beckham thậm chí được dự đoán sớm thành công như Kylie Jenner.

Harper Beckham, 14 tuổi, được dự đoán trở thành Kylie Jenner của nước Anh sau khi thực hiện chiến dịch quảng cáo mỹ phẩm đầu tiên, tờ The Sun đưa tin.

Harper Beckham đã thực hiện những bước đầu tiên để trở thành phiên bản Kylie Jenner. Cô bé vừa có buổi chụp ảnh bí mật cho dòng sản phẩm làm đẹp đầu tiên của bản thân.

Theo nguồn tin, dòng sản phẩm HIKU by Harper đã được đang ký nhãn hiệu vào năm ngoái. Tuần trước, Harper cùng bố mẹ David và Victoria đến trường quay ở London để tiến hành chụp ảnh.

Harper Beckham được nhận xét rất tự nhiên, chuyên nghiệp trước ống kính. Ảnh: @victoriabeckhambeauty.

Nguồn tin nội bộ cho rằng Harper sắp trở thành người có sức ảnh hưởng lớn trong giới trẻ ở Anh. Harper có thể nối gót Kylie - em út của nhà Kardashian ra mắt dòng mỹ phẩm riêng khi mới 18 tuổi, sau đó chứng kiến ​​giá trị tăng vọt lên hơn 1 tỷ USD .

Nguồn tin cho biết: “Đây là ước mơ từ lâu của Harper. Tất cả đều do cô khởi xướng và dẫn dắt. Harper rất ấn tượng”.

“Harper đã tận mắt chứng kiến ​​mẹ mình thành công như thế nào trong thế giới làm đẹp. Và giống rất nhiều cô gái cùng tuổi, Harper đam mê mọi thứ liên quan đến thời trang, làm đẹp. Sản phẩm của cô bé sẽ nhắm đến thế hệ Z và thế hệ Alpha. Chúng được cho là lấy cảm hứng từ ngành mỹ phẩm Hàn Quốc - một ngành công nghiệp khổng lồ theo đúng nghĩa của nó”, nguồn tin nói.

Người này cho biết thêm: “David và Victoria rất ủng hộ, tự hào vì con gái. Tuy nhiên, đây không phải câu chuyện của thương hiệu Beckham mà là của thương hiệu Harper. Xét cho cùng, cô ấy đã tham gia các khóa học trực tuyến và hoàn toàn có năng khiếu trước ống kính”.

Dòng sản phẩm dự kiến ​​chính thức ra mắt vào cuối mùa hè. Trong đó, từ “HIKU” có nguồn gốc từ tiếng Nhật, có nghĩa là “kéo” hoặc “thu hút sự chú ý”.

Cựu thành viên nhóm Spice Girl, Victoria, đã nói với tờ The Sun năm ngoái: “Harper có thể trở thành một bà trùm ngành làm đẹp, hoặc một diễn viên hài độc thoại. Con bé rất tài năng”.

Harper đã bước chân vào thế giới kinh doanh, nhưng có vẻ cô bé sẽ không nhận được sự cổ vũ từ anh trai Brooklyn. Con trai cả của nhà Beckham từng chỉ trích gay gắt cha mẹ trong một tuyên bố được đưa ra vào tháng 1.

Cụ thể, Brooklyn viết: "Gia đình tôi coi trọng việc quảng bá hình ảnh và các hợp đồng quảng cáo hơn mọi thứ khác. Thương hiệu Beckham là trên hết".

"Tình yêu gia đình được quyết định bởi việc bạn đăng tải bao nhiêu hình ảnh lên mạng xã hội, hoặc bạn nhanh chóng bỏ mọi việc để có mặt và chụp ảnh gia đình, ngay cả khi điều đó ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi. Trong nhiều năm, chúng tôi đã cố gắng để có mặt và ủng hộ tại mọi buổi trình diễn thời trang, mọi bữa tiệc, mọi hoạt động báo chí để thể hiện 'gia đình hoàn hảo của chúng tôi'", Brooklyn viết.