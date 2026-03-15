Ngày mai, ai sẽ thắng Oscar 2026

"One Battle After Another" và "Sinners" có những màn so kè kịch tính ở Oscar 2026. Với hạng mục diễn xuất, Michael B. Jordan và Jessie Buckley nổi lên như những ứng viên sáng giá.

Xét trên bình diện phòng vé, 2025 được đánh giá là năm tương đối ảm đạm của điện ảnh thế giới. Sau nhiều nỗ lực từ các hãng phim, doanh thu rạp chiếu sau Covid vẫn chưa phục hồi mạnh như kỳ vọng, trong khi ngành công nghiệp này cũng thiếu vắng một cú hit thật sự bùng nổ.

Dù vậy, về mặt chất lượng dự án, đây vẫn là một năm khá ấn tượng khi chứng kiến sự trở lại của nhiều nhà làm phim sừng sỏ, cùng những tên tuổi diễn xuất lớn. Từ cú bắt tay giữa Paul Thomas Anderson và Leonardo DiCaprio, sự góp mặt của đạo diễn nữ xuất sắc bậc nhất thế hệ này (Chloé Zhao), cho đến hiện tượng kinh dị chưa từng có Sinners, tất thảy khiến cuộc đua Oscar năm nay trở nên thú vị hơn bao giờ hết.

Tâm điểm thuộc cuộc đối đầu giữa One Battle After Another và Sinners. Cả hai đều bước vào rạp Dolby Theatre với số lượng đề cử kỷ lục, cùng cạnh tranh trực tiếp ở 11 hạng mục.

Cuộc đua song mã gay cấn

Hai ứng viên nặng ký năm nay đại diện cho hai hướng tiếp cận điện ảnh khá khác biệt. One Battle After Another mang đậm dấu ấn auteur (phim tác giả), kết hợp hài đen, yếu tố chính trị và chất action thriller (giật gân hành động). Trong khi đó, Sinners của Ryan Coogler lại táo bạo về thể loại khi pha trộn Southern Gothic (chất Gothic miền Nam nước Mỹ) với yếu tố lịch sử và kinh dị siêu nhiên.

Hiện tại, cuộc đua Phim hay nhất (Best Picture) tại Oscar 2026 được đánh giá là một trong những màn cạnh tranh sít sao nhất nhiều thập kỷ, khi One Battle After Another và Sinners liên tục thay phiên giành các giải thưởng tiền Oscar quan trọng.

Tính đến nay, One Battle After Another đã giành khoảng 60 giải thưởng, trong khi Sinners cũng sở hữu hơn 40 chiến thắng. Tuy vậy, nhiều chuyên gia nhận định tác phẩm của Paul Thomas Anderson vẫn là ứng viên dẫn đầu nhờ thành tích tại các giải lớn như DGA (giải hiệp hội đạo diễn), PGA (giải hiệp hội sản xuất), Quả cầu vàng và Critics Choice Awards (giải của các nhà phê bình), còn các giải của Sinners phần lớn tập trung ở những hạng mục kỹ thuật và diễn xuất.

Thống kê cho thấy trong 26 mùa giải mà PGA và DGA cùng vinh danh một tác phẩm (như trường hợp One Battle After Another năm nay), có 18 phim sau đó tiếp tục giành Phim hay nhất tại Oscar, tương đương tỷ lệ gần 70%. Đáng chú ý, PGA sử dụng hệ thống bỏ phiếu ưu tiên (ranked-choice voting) tương tự Viện Hàn lâm, vì vậy kết quả giải thưởng này thường được xem là chỉ báo khá đáng tin cậy cho cuộc đua.

Bên cạnh đó, lịch sử cho thấy Viện Hàn lâm thường ưu ái những tác phẩm mang màu sắc auteur (phim tác giả) và có chiều sâu chính luận. Trong khi đó, các phim thiên về kinh dị, giả tưởng, hành động thường chỉ được vinh danh ở các hạng mục kỹ thuật. Vì vậy, One Battle After Another được nhiều chuyên gia nhận định phù hợp hơn với thị hiếu truyền thống của Viện Hàn lâm.

Ở chiều ngược lại, Sinners vẫn được đánh giá có tiềm năng bứt phá đáng kể. Đứa con tinh thần của Ryan Coogler gây chú ý khi dẫn đầu danh sách đề cử Oscar với 16 đề cử, đồng thời giành SAG cho Dàn diễn viên xuất sắc nhất, cho thấy dự án nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng diễn viên.

Hệ thống bỏ phiếu ưu tiên (ranked-choice voting) của Oscar vốn nhiều lần tạo nên những cú lật ngược bất ngờ nếu một đối thủ tăng tốc đủ mạnh ở chặng cuối, như Parasite vượt 1917 hay Moonlight chiến thắng trước La La Land. Vì vậy, Sinners hoàn toàn có thể gây bất ngờ.

Nếu đăng quang, tác phẩm cũng sẽ chấm dứt 34 năm chờ đợi của dòng phim kinh dị tại hạng mục Phim hay nhất, kể từ The Silence Of The Lambs (1992).

Tri thức - Znews dự đoán: One Battle After Another

Paul Thomas Anderson lần đầu chạm tay vào tượng vàng?

Với One Battle After Another, Paul Thomas Anderson gây ấn tượng bằng cấu trúc kể chuyện nhiều lớp, những trường đoạn dàn dựng phức tạp cùng phần hình ảnh được quay bằng định dạng VistaVision hiếm gặp, cho thấy tham vọng điện ảnh rõ rệt. Ở chiều ngược lại, Ryan Coogler ghi điểm với Sinners nhờ khả năng kết hợp yếu tố thể loại với chiều sâu văn hóa, tạo nên một tác phẩm giàu bản sắc và dễ tiếp cận với khán giả rộng rãi.

Dù vậy, lợi thế đang nghiêng rõ rệt về phía Paul Thomas Anderson ở hạng mục này. Trên các trang dự đoán, Anderson đang có khoảng 90-95% khả năng giành tượng vàng, phần lớn nhờ chiến thắng tại giải của Hiệp hội Đạo diễn Mỹ (DGA). Thống kê cho thấy khoảng 80% người thắng DGA sau đó cũng giành Oscar ở cùng hạng mục; và trong 10 năm gần đây, 9 người thắng DGA cũng tiếp tục thắng Oscar.

Bên cạnh đó, Paul Thomas Anderson từ lâu được xem là một trong những đạo diễn quan trọng của điện ảnh Mỹ đương đại, với 14 đề cử Oscar. Song đến nay, ông chưa một lần chiến thắng. Vì vậy, nhiều chuyên gia đánh giá Paul Thomas Anderson đang hưởng lợi từ “overdue narrative” - yếu tố cho rằng Oscar đôi khi ưu ái những nhà làm phim có ảnh hưởng lớn nhưng từng bị bỏ lỡ trong quá khứ.

Với Ryan Coogler, việc không giành chiến thắng ở các giải thưởng đạo diễn lớn khiến khả năng thắng của ông là rất thấp.

Một số chuyên gia còn nhắc đến khả năng xảy ra kịch bản phân tách (điều vốn khá hiếm trong lịch sử), khi giải Đạo diễn xuất sắc nhất và Phim hay nhất được trao cho hai tác phẩm khác nhau nhằm ghi nhận đóng góp của cả hai. Trong trường hợp đó, Paul Thomas Anderson vẫn được xem là chắc suất ở hạng mục đạo diễn, trong khi Sinners có khả năng cạnh tranh mạnh mẽ hơn ở giải Phim hay nhất.

Tri thức - Znews dự đoán: Paul Thomas Anderson

Chông gai của Leonardo DiCaprio và Timothée Chalamet

Cuộc đua Nam chính được đánh giá là hạng mục cạnh tranh khốc liệt nhất tại Oscar 2026. Năm nay, cả năm ứng viên đều có thời điểm được nhắc tới như những gương mặt có khả năng chiến thắng, gồm Timothée Chalamet (Marty Supreme), Leonardo DiCaprio (One Battle After Another), Michael B. Jordan (Sinners), Ethan Hawke (Blue Moon) và Wagner Moura (The Secret Agent).

Ở giai đoạn đầu mùa giải, Timothée Chalamet và Leonardo DiCaprio là hai cái tên dẫn dắt cuộc đua. Trong đó, Chalamet gây ấn tượng mạnh khi hóa thân thành tay vợt bóng bàn thiên tài Marty Mauser, với một màn trình diễn giàu năng lượng, chi phối cục diện và không khí bộ phim. Màn thể hiện giúp anh giành nhiều giải thưởng quan trọng đầu mùa, trong đó có Quả cầu vàng và Critics Choice. Nhờ chuỗi chiến thắng này, nam diễn viên được xem là ứng viên sáng giá nhất trong phần lớn thời gian của mùa giải.

Trong khi đó, Leonardo DiCaprio cũng nhận được nhiều kỳ vọng với vai chính trong One Battle After Another, bộ phim được dự báo sẽ càn quét nhiều hạng mục quan trọng. Tuy nhiên, nam diễn viên sau đó dần hụt hơi khi liên tiếp thất bại ở các giải thưởng tiền Oscar. Một hạn chế khác nằm ở cấu trúc câu chuyện, khi nhân vật của DiCaprio không hoàn toàn là trung tâm mà được chia sẻ cho nhiều tuyến khác. Điều này khiến phần thể hiện của nam diễn viên thiếu đi sức nặng thường thấy ở những vai diễn có khả năng chiến thắng tại Oscar.

Đà bứt phá của Chalamet cũng chững lại ở giai đoạn cuối mùa, bên cạnh đó là một số phát ngôn gây tranh cãi làm ảnh hưởng đến chiến dịch tranh giải.

Trong bối cảnh đó, Michael B. Jordan bất ngờ vươn lên mạnh mẽ nhờ màn trình diễn mãn nhãn trong Sinners. Trong bộ phim của đạo diễn Ryan Coogler, Jordan đảm nhận vai kép khi hóa thân thành hai anh em sinh đôi Smoke và Stack - một thử thách diễn xuất được giới phê bình đánh giá cao.

Bước ngoặt lớn đến khi anh giành chiến thắng tại SAG Awards, giải thưởng do chính cộng đồng diễn viên bầu chọn. Sau chiến thắng này, tỷ lệ dự đoán chiến thắng của Jordan tăng mạnh, trong khi cơ hội của Chalamet giảm đáng kể.

Tri thức - Znews dự đoán: Michael B. Jordan

Jessie Buckley áp đảo

Hai năm gần đây, hạng mục Nữ chính tại Oscar thường chứng kiến những bất ngờ, khi các ứng viên bị đánh giá thấp hơn bất ngờ bứt lên và giành chiến thắng (Emma Stone hay Mikey Madison). Tuy vậy, ở mùa giải năm nay, kịch bản ấy rất khó xảy ra với sự áp đảo của Jessie Buckley (Hamnet).

Nhiều tờ báo Hollywood thậm chí gọi nữ diễn viên người Ireland là “runaway favorite” - ứng viên dẫn đầu với khoảng cách bỏ xa phần còn lại. Trong suốt mùa giải thưởng 2025-2026, Buckley giành chiến thắng ở cả 4 giải tiền Oscar quan trọng, gồm Golden Globe, Critics’ Choice Awards, BAFTA và SAG Awards.

Vai Agnes Hathaway (Hamnet) của Buckley cũng được nhận định phù hợp với thị hiếu của Oscar. Trong phim, cô hóa thân thành vợ của đại văn hào William Shakespeare, người phải đối diện với bi kịch mất con trai Hamnet. Nhân vật đòi hỏi khả năng thể hiện nhiều tầng cảm xúc và chiều sâu nội tâm, thuộc dạng vai chính kịch lịch sử giàu tâm lý - kiểu nhân vật thường được Viện Hàn lâm đánh giá cao.

Các ứng viên còn lại của hạng mục gồm Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You), Emma Stone (Bugonia), Renate Reinsve (Sentimental Value) và Kate Hudson (Song Sung Blue). Tuy nhiên, phần lớn trong số này không tạo được lợi thế rõ rệt tại các giải thưởng tiền Oscar.

Với tình hình hiện tại, Jessie Buckley nhiều khả năng sẽ trở thành người phụ nữ Ireland đầu tiên giành Oscar Nữ chính, khép lại một mùa giải thưởng hoàn hảo.

Tri thức - Znews dự đoán: Jessie Buckley