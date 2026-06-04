Con dâu vua sòng bạc Macau diện váy của NTK Việt

Những ngày qua, hôn lễ của Hề Mộng Dao và con trai “vua sòng bạc Macau” Hà Du Quân là tâm điểm, thu hút sự quan tâm của truyền thông lẫn công chúng.

Sau hôn lễ với con trai “vua sòng bạc Macau” Hà Du Quân, siêu mẫu Hề Mộng Dao chia sẻ một số hình ảnh mới. Cộng đồng mạng phát hiện trang phục người mẫu mặc trong loạt ảnh đến từ thương hiệu thời trang Việt. Đây là thiết kế dành riêng cho Hề Mộng Dao với chất liệu ren mềm rủ, kết hợp kỹ thuật xếp ly thủ công trên phom corset có cấu trúc. Trang phục có thiết kế thanh lịch và mềm mại.

Điểm nhấn của thiết kế nằm ở những nếp ly siêu nhỏ, đan xen cụm hoa ren 3D tạo hiệu ứng đa tầng trên bề mặt trang phục. Phần chân váy được cấu thành từ nhiều lớp ren chồng xếp, mang đến độ mềm mại và uyển chuyển. Đi kèm là khăn voan được thêu tay tên cô dâu và chú rể.

Hề Mộng Dao mặc váy của nhà thiết kế Việt. Ảnh: Weibo.

Theo NTK Diệp Yến, bộ váy được thiết kế dựa trên hình ảnh người phụ nữ hiện đại mà Hề Mộng Dao hướng đến. Không chỉ là một siêu mẫu nổi tiếng, cô còn là người vợ, người mẹ với nhiều trải nghiệm trong cuộc sống.

Ngày 1/6, hôn lễ của siêu mẫu Hề Mộng Dao và thiếu gia Hà Du Quân diễn ra tại Pháp, thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông và giới thời trang châu Á. Được tổ chức tại lâu đài Mont Saint-Michel, đám cưới được đầu tư công phu với nhiều chi tiết xa hoa, dàn khách mời nổi tiếng.

Siêu mẫu vừa cử hành hôn lễ với thiếu gia Hà Du Quân. Ảnh: Weibo.

Trong lễ thành hôn chính thức ngày 1/6, Hề Mộng Dao xuất hiện trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi, được làm bằng chất liệu lụa satin. Cô xúc động bật khóc khi đọc lời thề nguyện. Truyền thông cho rằng giọt nước mắt trong hôn lễ là sự hạnh phúc của người đẹp khi đã kiên định, đi đến cùng với lựa chọn của mình bất chấp những hoài nghi.

Sau khi kết hôn vào năm 2019 và có hai người con, Hề Mộng Dao và Hà Du Quân vẫn là một trong những cặp đôi được quan tâm bậc nhất trong giới giải trí và kinh doanh. Hôn lễ tổ chức tại Pháp lần này không chỉ đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình hôn nhân của họ mà còn gây chú ý bởi quy mô tổ chức cùng những thiết kế thời trang, trang sức xa xỉ xuất hiện xuyên suốt sự kiện.

Hề Mộng Dao sinh năm 1989 tại Thượng Hải, gia nhập làng mẫu từ năm 2009. Cô từng trình diễn cho nhiều thương hiệu thời trang quốc tế và nhiều lần góp mặt trong Victoria's Secret Show.