'Tử chiến trên không' đối đầu phim 700 tỷ 'Mưa đỏ'

Hai bộ phim Việt ăn khách nhất 2025 sẽ cùng tranh giải tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV).

Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) năm nay dự kiến được tổ chức từ 28/6 - 4/7. Lễ khai mạc và bế mạc - trao giải thưởng sẽ diễn ra tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng.

Năm nay, Liên hoan phim diễn ra trong 7 ngày liên tục, với quy mô mở rộng và chương trình mới đa dạng, tăng cường các hoạt động chuyên môn, đào tạo, kết nối và phát triển điện ảnh.

TS. Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, phát biểu tại họp báo. Ảnh: BTC.

Theo thông tin từ BTC, có tổng số 102 tác phẩm chiếu trong khuôn khổ liên hoan phim năm nay, mỗi phim được chiếu 2 lần. Trước hoặc sau mỗi buổi chiếu, khán giả có cơ hội giao lưu trực tiếp với các nghệ sĩ, ê-kíp và đoàn làm phim.

Phát biểu tại sự kiện họp báo, TS Ngô Phương Lan bày tỏ DANAFF tiếp tục theo đuổi mục tiêu xây dựng một liên hoan phim chuyên nghiệp, có bản sắc, sức lan tỏa, qua đó trở thành nền tảng kết nối, đào tạo tài năng và thúc đẩy hợp tác quốc tế. Theo bà Lan, mùa giải năm nay có nhiều ngôi sao quốc tế tham dự hơn những năm trước.

Ở hạng mục Phim châu Á dự thi, 13 tác phẩm đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như sẽ cùng tranh tài, trong đó Việt Nam có 1 phim dự thi và 1 phim dự thi khác hợp tác sản xuất với Mỹ.

Chương trình Phim Việt Nam dự thi năm nay gồm 11 phim truyện, với nhiều tác phẩm gây tiếng vang tại phòng vé thời gian qua như Mưa đỏ, Tử chiến trên không, Truy tìm Long Diên Hương, Phí Phông… Bên cạnh đó còn có Nhà ba tôi một phòng, Anh hùng, Cục vàng của ngoại, Mang mẹ đi bỏ, Ốc mượn hồn, Bẫy tiền, Tài.

Ở hạng mục Toàn cảnh điện ảnh châu Á quy tụ 21 bộ phim đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực. Chương trình Phim Việt Nam hôm nay giới thiệu 28 tác phẩm thuộc nhiều thể loại, gồm phim truyện, phim tài liệu, phim hoạt hình và phim ngắn.

Một trong những điểm nhấn của DANAFF IV là chuyên đề "Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm Đổi mới (1986-2026)", giới thiệu 17 bộ phim truyện tiêu biểu, góp phần phác họa hành trình phát triển của điện ảnh Việt Nam qua bốn thập kỷ đổi mới, từ tư duy sáng tạo, ngôn ngữ điện ảnh đến phong cách làm phim qua từng giai đoạn.

Chương trình Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ giới thiệu 12 tác phẩm cùng hai suất chiếu đặc biệt, mang đến góc nhìn toàn diện về sự phát triển của nền điện ảnh có tầm ảnh hưởng hàng đầu thế giới.

Nhiều bộ phim nổi bật trong thời gian qua dự thi tại Chương trình Phim Việt Nam. Ảnh: ĐPCC.

Ngoài ra, DANAFF lần thứ 4 vẫn duy trì chương trình chiếu phim ngoài trời, dự kiến tại các địa điểm như Công viên APEC Đà Nẵng, Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh Đà Nẵng, Quảng trường Trung tâm Hành chính Hòa Khánh, bãi biển Tam Thanh và Quảng trường Sông Hoài (Hội An).

Bên cạnh việc chiếu phim, DANAFF còn có 3 cuộc hội thảo chuyên đề lần lượt là “Diện mạo điện ảnh Việt Nam thời kỳ Đổi mới”, “Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ số và Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong điện ảnh” và “Công nghiệp điện ảnh Mỹ - Một số mô hình thành công và gợi mở cho Việt Nam”.