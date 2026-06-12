Diễn viên Trần Mẫn Nhi qua đời sáng 12/6 tại Hong Kong sau thời gian chống chọi bệnh tật.

Theo HK01, diễn viên Trần Mẫn Nhi, vợ cố tài tử Liêu Khải Trí, đã qua đời tại bệnh viện sau thời gian chống chọi bệnh tật, hưởng thọ 65 tuổi. Thông tin được hai con trai của bà xác nhận trên mạng xã hội. Trong cáo phó, gia đình cho biết nữ diễn viên ra đi trong sự chăm sóc và đồng hành của người thân.

Gia đình gửi lời cảm ơn đội ngũ y bác sĩ đã tận tình chăm sóc Trần Mẫn Nhi trong thời gian điều trị. Dù không tránh khỏi đau buồn, người thân cho biết họ tin nữ diễn viên hiện đã được yên nghỉ. Theo di nguyện của Trần Mẫn Nhi, tang lễ sẽ được tổ chức riêng tư, kín đáo, chỉ dành cho gia đình và bạn bè thân thiết, không mở cửa cho công chúng.

Hình ảnh Trần Mẫn Nhi. Ảnh: wenweipo.

Trước khi qua đời, Trần Mẫn Nhi từng nhiều lần chia sẻ về tình trạng sức khỏe không ổn định. “Gần đây gặp bạn bè, ai cũng nói tôi gầy đi. Thật vậy, cơ thể tôi gặp vấn đề. Tháng 7 năm ngoái, tôi nhập viện khẩn cấp và tiến hành một ca phẫu thuật lớn với vết mổ dài 14 cm. Hiện tôi đang hồi phục và tin rằng mọi chuyện sẽ tốt lên”, bà viết.

Trong những năm cuối đời, Trần Mẫn Nhi sống chung với bệnh mạn tính. Bà từng tiết lộ sức khỏe trong hai năm gần đây ngày càng suy giảm. Vì không thể biết trước tương lai, nữ diễn viên chọn cách đối diện thẳng thắn với sinh tử, đồng thời tổ chức một “lễ chia tay khi còn sống” để bày tỏ lời cảm ơn và nói lời từ biệt với những người thân.

Trần Mẫn Nhi là vợ của cố diễn viên Liêu Khải Trí. Ông phát hiện mắc ung thư dạ dày vào cuối năm 2020 và qua đời chưa đầy nửa năm sau đó. Sau khi chồng mất, Trần Mẫn Nhi từng nhiều lần xuất hiện với hình ảnh mạnh mẽ, bình thản, tích cực chia sẻ về chữa lành, đời sống tinh thần và cách đối diện với mất mát.

Trần Mẫn Nhi sinh năm 1960, là nữ diễn viên, MC Hong Kong. Bà từng là gương mặt quen thuộc của TVB, hoạt động mạnh trong thập niên 1980-1990 và được biết đến qua hình ảnh chính diện, thường vào các vai giáo viên, luật sư, nhân viên xã hội. Truyền thông Hoa ngữ nhắc lại bà từng là hoa đán TVB thập niên 1980, gây chú ý khi đóng cặp với Lưu Đức Hoa trong các phim truyền hình thời kỳ đó.