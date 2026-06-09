Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada công khai

Katy Perry và Justin Trudeau lần đầu xuất hiện cùng nhau trên thảm đỏ. Cặp đôi trao ánh mắt trìu mến, đánh dấu cột mốc một năm từ tin đồn hẹn hò.

Theo Page Six, Katy Perry và Justin Trudeau mới đây gây chú ý khi xuất hiện chung trên thảm đỏ Liên hoan phim Tribeca 2026 tại New York. Cặp đôi cùng tham dự buổi ra mắt phim tài liệu concert Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live from Paris hôm 8/6, đánh dấu lần đầu tiên họ xuất hiện trên thảm đỏ với tư cách một đôi.

Tại sự kiện, Katy Perry diện váy trắng vintage của Lanvin, trong khi cựu Thủ tướng Canada chọn tuxedo. Cả hai tạo dáng trước ống kính truyền thông và có nhiều khoảnh khắc thân mật. Perry và Trudeau liên tục trao nhau ánh nhìn trìu mến, mỉm cười.

Justin Trudeau và Katy Perry lần đầu xuất hiện cùng nhau trên thảm đỏ tại Liên hoan phim Tribeca 2026. Ảnh: Shutterstock.

Katy Perry (41 tuổi) và Justin Trudeau (54 tuổi) lần đầu làm dấy lên tin đồn hẹn hò vào tháng 7/2025. Thời điểm đó, họ được nhìn thấy cùng nhau ở Montreal. Trudeau sau đó còn đưa con gái tuổi teen Ella-Grace đến xem đêm diễn thuộc Lifetimes Tour của Perry tại thành phố này. Dù mối quan hệ từng có giai đoạn được cho là hạ nhiệt, cả hai nhanh chóng xuất hiện trở lại bên nhau. Tháng 10/2025, họ bị bắt gặp nắm tay trong dịp sinh nhật của Perry tại Paris.

Cũng trong tháng 10, người hâm mộ từng cho rằng bộ trang phục Halloween hình cá mập của Trudeau là chi tiết gợi nhắc đến Katy Perry, liên quan đến vũ công “Left Shark” từng gây sốt trong phần trình diễn giữa giờ Super Bowl của nữ ca sĩ năm 2015. Đến tháng 12/2025, cặp đôi công khai trên Instagram bằng những hình ảnh thân mật trong chuyến đi Tokyo.

Hình ảnh thân mật giữa cả hai. Ảnh:@katyperry.

Sau khi cùng nhau đón kỳ nghỉ lễ và năm mới, Katy Perry và Justin Trudeau tiếp tục được nhìn thấy cùng thưởng thức màn trình diễn của Justin Bieber tại Coachella 2026 vào tháng 4. Một nguồn tin tiết lộ với Us Weekly rằng Perry đã giới thiệu con gái 5 tuổi của cô, bé Daisy Dove, với ba người con của Trudeau.

Theo Page Six, một nguồn tin cho biết Perry đã có bước đi bất ngờ sau buổi hẹn đầu tiên với Trudeau vào mùa hè năm ngoái. “Katy đã trở về nhà Justin ở Montreal sau buổi hẹn đầu tiên và từ đó họ không rời nhau”, nguồn tin nói. Người này cũng cho biết cặp đôi luôn cố gắng dành thời gian cho nhau, bất chấp lịch trình bận rộn.

Katy Perry sinh năm 1984, là chủ nhân của rất nhiều ca khúc nổi tiếng như Dark Horse, Roar, Hot N Cold… Cô từng hẹn hò nam diễn viên Orlando Bloom. Cả hai bắt đầu tìm hiểu từ 2016 và đính hôn sau 3 năm. Họ có một con gái chung, tên Daisy. Tháng 6/2025, 2 người chia tay.

Trong khi đó, Trudeau ly hôn vợ là Sophie Grégoire Trudeau năm 2023, sau 18 năm chung sống và có 3 người con.