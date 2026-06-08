Ngôi sao F1 và Kim Kardashian quấn quít

Lewis Hamilton hôn gió bạn gái Kim Kardashian trên bục nhận giải Monaco Grand Prix, thể hiện mối quan hệ ngọt ngào giữa hai người.

Kim Kardashian trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại Monaco Grand Prix để cổ vũ Lewis Hamilton. Theo Mirror, Lewis Hamilton có cuối tuần thi đấu thành công khi về đích thứ hai tại Monaco Grand Prix, xếp sau Kimi Antonelli của Mercedes.

Trên bục podium, tay đua Ferrari cùng các đồng nghiệp thực hiện nghi thức xịt champagne ăn mừng. Trong lúc đó, Kim Kardashian, diện trang phục màu kem và được tạo kiểu tóc chỉn chu, cũng bị champagne bắn trúng.

Cô cũng có khoảnh khắc trao nụ hôn và trò chuyện với Hamilton sau khi tay đua người Anh hoàn thành phần nhận giải. Trong cuộc phỏng vấn sau đó, Hamilton dành lời khen cho sự hiện diện của bạn gái tại Monaco.

Lewis Hamilton và Kim Kardashian tình cảm trên bục nhận giải Monaco Grand Prix. Ảnh: SplashNews.

“Thật tuyệt khi cô ấy có mặt vào cuối tuần này và dành cho tôi sự ủng hộ đó. Thật tuyệt khi có những người tốt ở bên, những người tốt ủng hộ mình, và cô ấy làm điều đó cho tôi mỗi ngày”, Hamilton nói.

Dù vậy, sự xuất hiện của Kim Kardashian tại Monaco Grand Prix cũng gây tranh luận. Trước khi chặng đua bắt đầu, cô bị một số người hâm mộ F1 chỉ trích vì được cho là phớt lờ bình luận viên Martin Brundle của Sky Sports trong phần grid walk. Khi Brundle tiến đến và tự giới thiệu: “Kim, tôi là Martin Brundle từ Sky F1, hôm nay cô thế nào?”, Kim chỉ liếc nhìn, mỉm cười rồi nhanh chóng quay đi. Khoảnh khắc này bị một bộ phận khán giả nhận xét là thiếu thân thiện.

Tại sự kiện, Kim Kardashian đi cùng em gái Khloe Kardashian. Sự xuất hiện của hai chị em thu hút nhiều sự chú ý bên lề đường đua, trong bối cảnh mối quan hệ giữa Kim và Lewis Hamilton đang được truyền thông quan tâm.

Kim Kardashian và Lewis Hamilton lần đầu vướng tin hẹn hò vào đầu năm nay. Đến tháng 4, cả hai dường như xác nhận chuyện tình cảm qua một kỳ nghỉ ở biển. Tuần trước, Kim cũng công khai mối quan hệ trên Instagram khi đăng ảnh cùng Hamilton đạp xe trên đường phố New York.

Kim Kardashian đi cùng với em gái Khloe Kardashian. Ảnh: PA.

Một nguồn tin nói với People rằng Kim Kardashian rất thận trọng trong việc để người mới xuất hiện bên cạnh các con. “Kim rất chọn lọc khi quyết định cho ai ở gần các con. Cô ấy rất bảo vệ các con và không xem nhẹ việc giới thiệu người mới với chúng. Việc Lewis đã dành thời gian bên các con cho thấy Kim tin tưởng anh ấy nhiều đến mức nào”, nguồn tin cho biết.

Kim Kardashian có 4 con với chồng cũ Kanye West. Trong khi đó, Lewis Hamilton hiện thi đấu cho Ferrari và tiếp tục là một trong những tay đua được chú ý nhất tại F1.