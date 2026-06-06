Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Dua Lipa gợi cảm trong tiệc cưới

  • Thứ bảy, 6/6/2026 13:24 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Dua Lipa và Callum Turner mở màn tiệc cưới 3 ngày tại Sicily, Italy. Nữ ca sĩ gây chú ý với váy hở lưng quyến rũ và loạt trang sức đắt giá.

Theo Page Six, Dua Lipa và Callum Turner tiếp tục thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại tiệc chào đón khách mời trong khuôn khổ lễ cưới kéo dài 3 ngày ở Palermo, Sicily, Italy. Sự kiện diễn ra sau khi cặp đôi đã tổ chức hôn lễ riêng tư tại Old Marylebone Town Hall ở London hôm 31/5.

Trong buổi tiệc hôm 5/6, Dua Lipa diện váy trắng đặt riêng của Bottega Veneta. Thiết kế được thực hiện bằng kỹ thuật đan Intrecciato đặc trưng của nhà mốt Italy, có phần lưng trần, cổ yếm, thân váy tua rua và điểm xuyết lông vũ. Nữ ca sĩ kết hợp cùng clutch Andiamo đồng điệu của Bottega Veneta, trị giá 6.100 USD.

Bên cạnh trang phục, Dua Lipa còn gây chú ý với loạt trang sức Bulgari. Cô đeo đồng hồ Tubogas Manchette trị giá hơn 200.000 USD trên tay trái. Thiết kế lấy cảm hứng từ mẫu Bulgari năm 1974, được đính nhiều loại đá màu và gần 12 carat kim cương. Ở tay phải, giọng ca Levitating sử dụng đồng hồ Serpenti Pallini bằng vàng hồng, có mắt ngọc lục bảo và phần đầu, đuôi rắn đính kim cương pavé hơn 24 carat, trị giá gần 500.000 USD.

Tính riêng những món phụ kiện được công bố giá, tổng set đồ của Dua Lipa đã vượt 706.000 USD.

Dua Lipa anh 1Dua Lipa anh 2

Dua Lipa và Callum Turner trong tiệc cưới mới đây. Ảnh: Backgird.

Dua Lipa hoàn thiện diện mạo bằng nhẫn đính hôn vàng do Callum Turner trao tặng cùng vòng cổ Serpenti của Bulgari. Trong khi đó, nam diễn viên 36 tuổi chọn vest màu be. Tại buổi tiệc cocktail ngoài trời, cả hai nhiều lần thể hiện cử chỉ thân mật và trao nhau nụ hôn trước sự chứng kiến của khách mời.

Sự kiện có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ và người nổi tiếng như Mark Ronson, Grace Gummer, Joe Alwyn, Charli XCX, George Daniel và Troye Sivan.

Trước đó, trong lễ cưới tại London, Dua Lipa mặc trang phục Schiaparelli Haute Couture lấy cảm hứng từ hình ảnh cô dâu của Bianca Jagger năm 1971.

Dua Lipa và Callum Turner được cho là đã chính thức trở thành vợ chồng sau lễ cưới kín tại London. Loạt tiệc tại Italy được xem là phần mở rộng của hôn lễ, quy tụ bạn bè thân thiết và nhiều gương mặt nổi bật trong làng giải trí quốc tế.

Dua Lipa sinh năm 1995, là ca sĩ, diễn viên. Phong cách nhạc hiện đại cùng hình tượng gợi cảm giúp giọng ca New Rules tạo sức ảnh hưởng trong cả giới nhạc và thời trang.

Sách hay về tình yêu

Đã có nhiều sách, tác phẩm viết về tình yêu - câu chuyện của trái tim ấm nóng, thứ tình cảm thường được cho là phức tạp. Dưới “cái đầu lạnh” của những lý thuyết triết học, góc nhìn tâm lý học, tình yêu hiện lên sáng rõ nhưng cũng không thiếu cảm xúc.

Nghệ thuật yêu của nhà phân tâm học Erich Fromm xuất bản năm 1957. Đến nay, cuốn sách được dịch ra 34 thứ tiếng với hàng triệu bản in. Nó vừa là công trình nghiên cứu lý thuyết, vừa là cuốn sách tâm tình, gợi mở bạn đọc hiểu về bản chất của yêu

MV của Tóc Tiên gây tranh cãi vì ngập cảnh hôn Trần Ngọc Vàng

MV mới mang tên "Người còn thương em không" của Tóc Tiên bị nhận xét quá nhiều cảnh hôn với Trần Ngọc Vàng, trong khi âm nhạc thiếu điểm nhấn.

5 giờ trước

Angelina Jolie và Pax Thiên hiện tại

Pax Thiên và Knox giúp Angelina Jolie chuẩn bị sinh nhật tuổi 51 tại Los Angeles. Hai người trực tiếp hỗ trợ dỡ đồ và sắp xếp cho ngày đặc biệt của mẹ.

5 giờ trước

Phim Việt không có một ngôi sao bị ngờ vực

Bộ phim mới nhất của Hùng Trần bị ngờ vực khi quy tụ một dàn diễn viên trẻ. Dù vậy, nam đạo diễn cho biết anh tự tin vào màn thể hiện của họ.

9 giờ trước

Minh An

Dua Lipa cưới trang sức giải trí

    Đọc tiếp

    Cu soc cua nghe si Le Giang hinh anh

    Cú sốc của nghệ sĩ Lê Giang

    2 giờ trước 12:17 6/6/2026

    0

    Từ “nạn nhân” vụ ê-kíp sản xuất MV của Sơn Tùng chiếm dụng tác phẩm, nghệ sĩ thị giác Lê Giang bỗng trở thành đối tượng bị công kích trên mạng xã hội.

    Vu Thuy Quynh phu nhan tin chia tay Duc Pham hinh anh

    Vũ Thúy Quỳnh phủ nhận tin chia tay Đức Phạm

    3 giờ trước 11:58 6/6/2026

    0

    Vũ Thúy Quỳnh mới đây đăng ảnh tình cảm bên thiếu gia Đức Phạm, kèm nền nhạc lãng mạn. Hành động này được xem là cách cô ngầm phủ nhận tin đồn chia tay lan truyền thời gian qua.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý