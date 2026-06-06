Dua Lipa gợi cảm trong tiệc cưới

Dua Lipa và Callum Turner mở màn tiệc cưới 3 ngày tại Sicily, Italy. Nữ ca sĩ gây chú ý với váy hở lưng quyến rũ và loạt trang sức đắt giá.

Theo Page Six, Dua Lipa và Callum Turner tiếp tục thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại tiệc chào đón khách mời trong khuôn khổ lễ cưới kéo dài 3 ngày ở Palermo, Sicily, Italy. Sự kiện diễn ra sau khi cặp đôi đã tổ chức hôn lễ riêng tư tại Old Marylebone Town Hall ở London hôm 31/5.

Trong buổi tiệc hôm 5/6, Dua Lipa diện váy trắng đặt riêng của Bottega Veneta. Thiết kế được thực hiện bằng kỹ thuật đan Intrecciato đặc trưng của nhà mốt Italy, có phần lưng trần, cổ yếm, thân váy tua rua và điểm xuyết lông vũ. Nữ ca sĩ kết hợp cùng clutch Andiamo đồng điệu của Bottega Veneta, trị giá 6.100 USD .

Bên cạnh trang phục, Dua Lipa còn gây chú ý với loạt trang sức Bulgari. Cô đeo đồng hồ Tubogas Manchette trị giá hơn 200.000 USD trên tay trái. Thiết kế lấy cảm hứng từ mẫu Bulgari năm 1974, được đính nhiều loại đá màu và gần 12 carat kim cương. Ở tay phải, giọng ca Levitating sử dụng đồng hồ Serpenti Pallini bằng vàng hồng, có mắt ngọc lục bảo và phần đầu, đuôi rắn đính kim cương pavé hơn 24 carat, trị giá gần 500.000 USD .

Tính riêng những món phụ kiện được công bố giá, tổng set đồ của Dua Lipa đã vượt 706.000 USD .

Dua Lipa và Callum Turner trong tiệc cưới mới đây. Ảnh: Backgird.

Dua Lipa hoàn thiện diện mạo bằng nhẫn đính hôn vàng do Callum Turner trao tặng cùng vòng cổ Serpenti của Bulgari. Trong khi đó, nam diễn viên 36 tuổi chọn vest màu be. Tại buổi tiệc cocktail ngoài trời, cả hai nhiều lần thể hiện cử chỉ thân mật và trao nhau nụ hôn trước sự chứng kiến của khách mời.

Sự kiện có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ và người nổi tiếng như Mark Ronson, Grace Gummer, Joe Alwyn, Charli XCX, George Daniel và Troye Sivan.

Trước đó, trong lễ cưới tại London, Dua Lipa mặc trang phục Schiaparelli Haute Couture lấy cảm hứng từ hình ảnh cô dâu của Bianca Jagger năm 1971.

Dua Lipa và Callum Turner được cho là đã chính thức trở thành vợ chồng sau lễ cưới kín tại London. Loạt tiệc tại Italy được xem là phần mở rộng của hôn lễ, quy tụ bạn bè thân thiết và nhiều gương mặt nổi bật trong làng giải trí quốc tế.

Dua Lipa sinh năm 1995, là ca sĩ, diễn viên. Phong cách nhạc hiện đại cùng hình tượng gợi cảm giúp giọng ca New Rules tạo sức ảnh hưởng trong cả giới nhạc và thời trang.