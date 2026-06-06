Angelina Jolie và Pax Thiên hiện tại

Pax Thiên và Knox giúp Angelina Jolie chuẩn bị sinh nhật tuổi 51 tại Los Angeles. Hai người trực tiếp hỗ trợ dỡ đồ và sắp xếp cho ngày đặc biệt của mẹ.

Theo Daily Mail, Angelina Jolie đón sinh nhật tuổi 51 bên các con tại Los Angeles hôm 4/6. Nữ diễn viên được trông thấy xuất hiện cùng Pax Thiên và Knox khi cả gia đình chuẩn bị cho ngày đặc biệt của cô.

Angelina Jolie chọn trang phục giản dị gồm áo len xám, quần dài và kính mắt khi ra ngoài cùng hai con trai. Knox, 17 tuổi, gây chú ý với mái tóc cam đỏ nổi bật, mặc áo màu kem và quần jogger trắng. Cậu phụ mẹ dỡ các vật dụng từ xe xuống. Trong khi đó, Pax Thiên được nhìn thấy trò chuyện cùng Jolie khi gia đình chuẩn bị tổ chức sinh nhật.

Lần xuất hiện này diễn ra không lâu sau khi Knox, Pax Thiên và Maddox tham dự lễ tốt nghiệp của Zahara tại Spelman College ở Atlanta, Georgia. Brad Pitt không xuất hiện tại sự kiện này. Zahara cũng tiếp tục không dùng họ Pitt trong lễ tốt nghiệp, sau khi từng công khai giới thiệu bản thân là Zahara Marley Jolie tại lễ gia nhập hội nữ sinh Alpha Kappa Alpha vào cuối năm 2023.

Hình ảnh Angelina Jolie cùng Pax Thiên và Knox đi mua sắm. Ảnh: Backgird.

Gia đình Angelina Jolie gần đây tiếp tục được chú ý vì mối quan hệ xa cách giữa Brad Pitt và các con. Daily Mail cho biết Maddox, 24 tuổi, đã nộp đơn xin bỏ hợp pháp chữ Pitt khỏi họ của mình vào tháng trước. Tên đầy đủ của anh được đổi thành Maddox Chivan Jolie.

Trước khi nộp đơn đổi tên hợp pháp, Maddox đã không còn sử dụng họ Pitt trong hoạt động nghề nghiệp. Hồi tháng 2, anh xuất hiện trong phần credit phim Couture của mẹ với tên Maddox Jolie, thay vì Maddox Jolie-Pitt. Anh cũng được ghi tên theo cách này trong các tài liệu liên quan đến phim Maria.

Angelina Jolie và Brad Pitt có 6 người con gồm Maddox, Pax Thiên, Zahara, Shiloh, Knox và Vivienne. Cặp sao kết hôn năm 2014, nhưng mối quan hệ rạn nứt và Jolie nộp đơn ly hôn năm 2016. Trong hồ sơ ly hôn, nữ diễn viên viện dẫn lý do những khác biệt không thể hòa giải. Sau đó, cô cáo buộc Pitt có hành vi bạo hành với cô và các con, điều nam diễn viên phủ nhận.

Cuộc ly hôn kéo dài và nhiều tranh chấp của Angelina Jolie và Brad Pitt được hoàn tất vào cuối năm 2024. Dù vậy, mối quan hệ giữa tài tử 62 tuổi và các con vẫn được cho là chưa hàn gắn.

Gần đây, trong cuộc phỏng vấn với ET tại buổi ra mắt phim F1 ở Mexico City, Brad Pitt nói khi bước vào độ tuổi hiện tại, anh nhận ra tầm quan trọng của việc ở bên những người mình yêu thương và những người cũng yêu thương mình. Nam diễn viên cho biết gia đình và bạn bè là điều quan trọng, sau đó con người mới có thể tiếp tục làm việc và sáng tạo.