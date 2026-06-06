Tình trạng của Tiger Woods và bạn gái Vanessa Trump

Tiger Woods tiếp tục chương trình điều trị tại Thụy Sĩ sau khi tạm trở về Florida để ở bên bạn gái Vanessa Trump khi cô mắc ung thư vú.

Theo PeoPle, Tiger Woods đang tiếp tục chương trình điều trị tại Thụy Sĩ sau tai nạn xe và cáo buộc lái xe trong tình trạng say xỉn (DUI) đầu năm nay. Trước đó, anh tạm trở về Florida để ở bên bạn gái Vanessa Trump khi cô công bố chẩn đoán ung thư vú.

Một nguồn tin thân cận với Tiger Woods cho biết anh sẽ ở Thụy Sĩ cho đến cuối tháng 6. “Kế hoạch ban đầu là Tiger tham gia chương trình hồi phục ba tháng, và dự kiến sẽ thực hiện đúng lịch trừ khi có biến cố lớn”, nguồn tin chia sẻ.

Tiger Woods và Vanessa đều đang có những khó khăn riêng trong cuộc sống. Ảnh: X.

Người này nói tiếp: “Tiger đang nỗ lực hết mình để vừa hồi phục vừa đối diện các vấn đề pháp lý sắp tới. Điều này tạo ra áp lực lớn. Tôi không biết khi nào và anh sẽ thực hiện ra sao, nhưng Tiger quyết tâm quay lại. Anh cần quản lý cơn đau đúng hướng và duy trì thói quen thể lực để thi đấu tốt nhất khi trở lại. Đây là việc khó, nhưng anh muốn thực hiện”.

Nguồn tin khác ở Florida cho biết Tiger và Vanessa duy trì liên lạc và hỗ trợ nhau giữa các vấn đề sức khỏe cá nhân: “Họ trò chuyện, chia sẻ cuộc sống như vẫn làm suốt thời gian bên nhau. Tiger là người đàn ông quan tâm gia đình và hỗ trợ, Vanessa cũng vậy, là người phụ nữ mạnh mẽ với nhiều trách nhiệm hàng ngày”.

Trước đó, Woods bị cáo buộc lái xe dưới ảnh hưởng rượu và từ chối kiểm tra nước tiểu, song anh đã phủ nhận cả hai cáo buộc vào ngày 31/3. Một nguồn tin cho biết cuối tháng 5, vận động viên này cảm thấy cần ở bên Vanessa khi cô tiết lộ chẩn đoán ung thư, nên anh tạm ngưng điều trị.

Tiger Woods bị bắt hồi đầu năm. Ảnh: Backgird.

Đồng thời, nguồn tin nhấn mạnh: “Tiger và Vanessa luôn hỗ trợ nhau trong mọi việc, và điều này sẽ không thay đổi, ngay cả khi đối diện chẩn đoán ung thư của Vanessa và các thử thách pháp lý của Woods. Dù Vanessa rất năng động, áp lực và căng thẳng cuộc sống vẫn ảnh hưởng đến cô ấy. Nhưng cô ấy có thái độ đúng để vượt qua thời điểm khó khăn”.

Trước khi có mối quan hệ với Woods, Vanessa đã kết hôn với Donald Trump Jr. hơn một thập kỷ. Cả hai có năm người con chung: Donald John III, Kai Madison, Tristan Milos, Chloe Sophia và Spencer Frederick. Sau khi họ ly hôn, Vanessa bắt tay vào kinh doanh.