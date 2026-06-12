Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Lisa diện áo Lee Kang In gây sốt

  • Thứ sáu, 12/6/2026 14:54 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Lisa gây chú ý khi diện áo PSG in tên Lee Kang In trước thềm sân khấu khai mạc World Cup. Hình ảnh nhanh chóng khiến fan K-pop và bóng đá bàn luận.

Theo Chosun, ngày 12/6, Lisa đăng tải một bức ảnh cùng đoạn video ngắn trên mạng xã hội cá nhân. Trong ảnh, nữ ca sĩ quay lưng về phía ống kính, mặc áo đấu của Paris Saint-Germain (PSG) có in tên và số áo của Lee Kang In, cầu thủ người Hàn Quốc hiện khoác áo đội bóng Pháp.

Lisa anh 1

Hình ảnh gây sốt của Lisa mới đây. Ảnh: @lisa.

Lisa không đưa ra chú thích cụ thể cho bức ảnh. Tuy nhiên, bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý do xuất hiện đúng thời điểm cô chuẩn bị tham gia sân khấu lễ khai mạc FIFA World Cup. Hình ảnh này cũng nhận được sự quan tâm từ cả cộng đồng người hâm mộ K-pop lẫn bóng đá Hàn Quốc.

Ở đoạn video được đăng kèm, Lisa xuất hiện trong khoảnh khắc cởi đôi giày thể thao và mang vào đôi bốt dài, được cho là phục vụ cho sân khấu biểu diễn. Cuối video, dòng chữ “D-1” xuất hiện, làm tăng thêm sự chờ đợi của người hâm mộ trước màn trình diễn sắp tới.

Theo thông tin được công bố, Lisa sẽ biểu diễn tại lễ khai mạc FIFA World Cup diễn ra lúc 6h30 ngày 13/6 theo giờ Việt Nam, tại sân vận động SoFi ở Los Angeles, Mỹ.

Nữ ca sĩ dự kiến trình diễn cùng các ngôi sao nhạc pop quốc tế và mang đến sân khấu ca khúc Goals, nằm trong album chính thức của World Cup vừa được phát hành. Sự xuất hiện này cũng khiến Lisa được chú ý khi trở thành thành viên đầu tiên của một nhóm nhạc nữ K-pop góp mặt trên sân khấu lễ khai mạc World Cup.

Lisa là ca sĩ, rapper người Thái Lan, được biết đến rộng rãi với vai trò thành viên nhóm nhạc nữ BLACKPINK. Sau khi ra mắt cùng nhóm vào năm 2016, cô nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng lớn của K-pop, nổi bật nhờ khả năng trình diễn, vũ đạo và hình ảnh thời trang cá tính.

Lisa anh 2

Lisa, Anitta, Rema trong MV cổ động World Cup 2026 Goals. Ảnh: @FIFA.

Lee Kang In sinh năm 2001, là cầu thủ bóng đá người Hàn Quốc hiện khoác áo Paris Saint-Germain, một trong những câu lạc bộ hàng đầu thế giới. Anh thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công, được đánh giá là một trong những gương mặt nổi bật của bóng đá Hàn Quốc thế hệ mới. Trước khi gia nhập PSG, Lee Kang In từng trưởng thành từ hệ thống đào tạo của Valencia tại Tây Ban Nha và gây chú ý khi giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất U20 World Cup 2019.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Bùi Lan Hương ở tuổi 37

Ở tuổi 37, Bùi Lan Hương vẫn giữ được sắc vóc nổi bật. Hiện tại, cô vẫn hoạt động nghệ thuật đều đặn và có lượng khán giả ổn định, song chưa tạo thêm cú bứt phá rõ rệt.

22 giờ trước

Kẻ đột nhập vào nhà, tấn công mỹ nhân Nana trả giá

Người đàn ông đột nhập vào nhà của Nana bị tòa sơ thẩm tuyên 7 năm tù. Vụ án gây chú ý tại Hàn Quốc vì Nana từng chống trả, khống chế được nghi phạm lúc đó.

18:00 9/6/2026

Á hậu Miss Grand không đủ tiền thuê trang điểm

Faith Maria Porter gây chú ý sau khi giành Á hậu 1 Miss Grand International All Stars 2026. Câu chuyện cô được thí sinh khác hỗ trợ trang điểm ở hậu trường khiến khán giả chú ý.

22:10 1/6/2026

Minh An

Lisa Lee Kang In World Cup Hàn Quốc

    Đọc tiếp

    Bach Loc lao dao hinh anh

    Bạch Lộc lao đao

    50 phút trước 15:10 12/6/2026

    0

    Sự nghiệp của Bạch Lộc gặp phải nguy cơ lớn khi làn sóng tẩy chay không dừng lại. Cô còn bị nghi ngờ về quá trình xét duyệt danh hiệu "Nghệ sĩ cấp quốc gia".

    Mac Anh Thu sau 2 nam o Phan Lan hinh anh

    Mạc Anh Thư sau 2 năm ở Phần Lan

    4 giờ trước 12:18 12/6/2026

    0

    Mạc Anh Thư chia sẻ khoảnh khắc nhận bằng cử nhân tại Phần Lan sau hơn 2 năm học tập. Cô gửi lời cảm ơn gia đình, con gái và những người đã ủng hộ.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý