Lisa diện áo Lee Kang In gây sốt

Lisa gây chú ý khi diện áo PSG in tên Lee Kang In trước thềm sân khấu khai mạc World Cup. Hình ảnh nhanh chóng khiến fan K-pop và bóng đá bàn luận.

Theo Chosun, ngày 12/6, Lisa đăng tải một bức ảnh cùng đoạn video ngắn trên mạng xã hội cá nhân. Trong ảnh, nữ ca sĩ quay lưng về phía ống kính, mặc áo đấu của Paris Saint-Germain (PSG) có in tên và số áo của Lee Kang In, cầu thủ người Hàn Quốc hiện khoác áo đội bóng Pháp.

Hình ảnh gây sốt của Lisa mới đây. Ảnh: @lisa.

Lisa không đưa ra chú thích cụ thể cho bức ảnh. Tuy nhiên, bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý do xuất hiện đúng thời điểm cô chuẩn bị tham gia sân khấu lễ khai mạc FIFA World Cup. Hình ảnh này cũng nhận được sự quan tâm từ cả cộng đồng người hâm mộ K-pop lẫn bóng đá Hàn Quốc.

Ở đoạn video được đăng kèm, Lisa xuất hiện trong khoảnh khắc cởi đôi giày thể thao và mang vào đôi bốt dài, được cho là phục vụ cho sân khấu biểu diễn. Cuối video, dòng chữ “D-1” xuất hiện, làm tăng thêm sự chờ đợi của người hâm mộ trước màn trình diễn sắp tới.

Theo thông tin được công bố, Lisa sẽ biểu diễn tại lễ khai mạc FIFA World Cup diễn ra lúc 6h30 ngày 13/6 theo giờ Việt Nam, tại sân vận động SoFi ở Los Angeles, Mỹ.

Nữ ca sĩ dự kiến trình diễn cùng các ngôi sao nhạc pop quốc tế và mang đến sân khấu ca khúc Goals, nằm trong album chính thức của World Cup vừa được phát hành. Sự xuất hiện này cũng khiến Lisa được chú ý khi trở thành thành viên đầu tiên của một nhóm nhạc nữ K-pop góp mặt trên sân khấu lễ khai mạc World Cup.

Lisa là ca sĩ, rapper người Thái Lan, được biết đến rộng rãi với vai trò thành viên nhóm nhạc nữ BLACKPINK. Sau khi ra mắt cùng nhóm vào năm 2016, cô nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng lớn của K-pop, nổi bật nhờ khả năng trình diễn, vũ đạo và hình ảnh thời trang cá tính.

Lisa, Anitta, Rema trong MV cổ động World Cup 2026 Goals. Ảnh: @FIFA.

Lee Kang In sinh năm 2001, là cầu thủ bóng đá người Hàn Quốc hiện khoác áo Paris Saint-Germain, một trong những câu lạc bộ hàng đầu thế giới. Anh thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công, được đánh giá là một trong những gương mặt nổi bật của bóng đá Hàn Quốc thế hệ mới. Trước khi gia nhập PSG, Lee Kang In từng trưởng thành từ hệ thống đào tạo của Valencia tại Tây Ban Nha và gây chú ý khi giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất U20 World Cup 2019.