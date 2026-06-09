Kẻ đột nhập vào nhà, tấn công mỹ nhân Nana trả giá

Người đàn ông đột nhập vào nhà của Nana bị tòa sơ thẩm tuyên 7 năm tù. Vụ án gây chú ý tại Hàn Quốc vì Nana từng chống trả, khống chế được nghi phạm lúc đó.

Theo Chosun, người đàn ông ngoài 30 tuổi (gọi là A), bị cáo buộc đột nhập vào nhà của Nana, đã bị tòa án quận Uijeongbu tuyên phạt 7 năm tù vì tội cướp và cố ý gây thương tích. Trước đó, viện kiểm sát đã đề nghị mức án 10 năm tù đối với bị cáo.

Theo cáo trạng, vào khoảng 6h ngày 15/11 năm ngoái, A đột nhập vào nơi ở của Nana tại Achon-dong, thành phố Guri, tỉnh Gyeonggi. Người này bị cáo buộc mang theo hung khí, đe dọa Nana và mẹ cô nhằm chiếm đoạt tiền. Khi sự việc xảy ra, mẹ con nữ diễn viên đã chống trả, khống chế A và trình báo cảnh sát.

Diễn viên Nana bị một người đàn ông đột nhập vào nhà cuối năm 2025. Ảnh: Newsis.

Trong quá trình vật lộn, cả Nana, mẹ cô và bị cáo đều bị thương. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo có tính chất nghiêm trọng, bởi vụ việc xảy ra vào thời điểm sáng sớm, trong không gian riêng tư vốn cần được bảo vệ tuyệt đối. Tòa cho rằng việc bị cáo đột nhập vào nhà người khác khi mang theo hung khí, đe dọa nạn nhân để đòi tiền là hành vi nguy hiểm, cần có hình phạt tương xứng.

Đáng chú ý, tòa cũng công nhận hành động của Nana và mẹ cô là tự vệ chính đáng. Theo nhận định của tòa, hai mẹ con nữ diễn viên đã chống trả trong tình huống bị đe dọa trực tiếp, nhằm bảo vệ bản thân và ngăn chặn hành vi phạm tội. Đây là điểm quan trọng trong vụ án, bởi trước đó bị cáo từng cho rằng mình không mang hung khí và cũng là người bị thương trong lúc bị khống chế.

Tuy nhiên, tòa không chấp nhận lập luận này. Hội đồng xét xử căn cứ vào lời khai nhất quán của Nana và mẹ cô từ giai đoạn điều tra, trong đó cả hai đều khẳng định A đã mang hung khí vào nhà. Ngoài ra, việc bị cáo tìm kiếm tư vấn pháp lý liên quan đến hung khí trên mạng sau vụ việc cũng được xem là một trong những cơ sở để tòa xác định A đã đột nhập với hung khí.

Trong quá trình tố tụng, bị cáo từng kiện ngược Nana với các cáo buộc như cố ý gây thương tích, thậm chí liên quan đến ý định giết người.

Sau khi bản án được tuyên, Nana bày tỏ thái độ cứng rắn trên mạng xã hội. Nữ diễn viên cho rằng bị cáo không thể hiện sự ăn năn và khẳng định không có sự tha thứ trong vụ việc này.

Nana là cựu thành viên nhóm nhạc After School, từng được biết đến như một trong những visual nổi bật của Kpop trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Nana gây chú ý với phong cách thời trang mang tính cá nhân rõ nét. Cô nhiều lần lọt danh sách "100 gương mặt đẹp nhất thế giới", thậm chí dẫn đầu 2 năm liên tiếp.