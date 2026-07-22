Elon Musk tuyên bố sốc

Tỷ phú giàu nhất hành tinh tuyên bố trong năm nay sẽ làm một bộ phim bằng Grok Imagine, tái hiện lại sử thi "The Odyssey" bám sát nguyên tác.

Hôm 22/7, trên trang X cá nhân, Elon Musk chia sẻ lại đoạn video về phim The Odyssey được thực hiện hoàn toàn bằng Grok Imagine - công cụ tạo ảnh và video bằng trí tuệ nhân tạo do xAI - công ty của Elon Musk phát triển.

Đoạn video tái hiện lại cảnh đối thoại giữa Odysseus, anh hùng đứng sau kế sách "con ngựa thành Troy", và Calypso - nữ thần đã dùng "giữ chân" Odysseus suốt 7 năm trên hòn đảo Ogygia. Trong đó, Odysseus nhớ lại cuộc chiến khốc liệt tại thành Troy và nhiều khoảnh khắc trong quá khứ mà ông đã lãng quên.

Một cảnh phim do Grok Imagine tạo ra. Ảnh: X.

Dưới phần bình luận, dân mạng nhận xét những thước phim này được tái hiện với độ chân thực cao tới bất ngờ, hầu như không kém cạnh khi đặt lên bàn cân với phim ảnh người thật đóng.

"Trước khi kết thúc năm nay, Grok Imagine sẽ làm một bộ phim điện ảnh dài về The Odyssey, bảo đảm chính xác về mặt lịch sử và trung thành với nguyên tác của Homer", Elon Musk tuyên bố.

Bài đăng của tỷ phú giàu nhất thế giới nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trước đó, Elon Musk là một trong những người công khai chỉ trích, chê bai bom tấn The Odyssey của Christopher Nolan trên mạng xã hội.

Hồi đầu năm nay, sau khi xuất hiện thông tin nữ diễn viên da màu Lupita Nyong'o sẽ đảm nhận vai Helen thành Troy, CEO của SpaceX bình luận: "Christopher Nolan đã đánh mất sự chính trực của mình".

Trong nhiều bài đăng khác trên mạng xã hội X, Elon Musk còn cho rằng vị đạo diễn nổi tiếng thiếu tôn trọng nhà thơ Homer với quyết định tuyển diễn viên của mình. Vị tỷ phú cho rằng Christopher Nolan "muốn giành giải thưởng", nên mới thay đổi chủng tộc của các nhân vật trong The Odyssey.

The Odyssey của Christopher Nolan gây sốt toàn cầu. Ảnh: Universal.

Hiện tại, The Odyssey của Christopher Nolan bất chấp tranh cãi vẫn càn quét phòng vé toàn cầu. Bom tấn khép lại tuần mở màn với thành tích 264 triệu USD . Theo ước tính, phim cần thu khoảng hơn 700 triệu USD để đạt điểm hòa vốn.