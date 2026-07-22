Thấy gì từ ồn ào tài chính của Mai Phương và công ty quản lý

Luật sư lưu ý một điểm mà cả nghệ sĩ lẫn công ty thường hiểu nhầm, con số phạt vi phạm ghi trong hợp đồng, dù lên tới hàng chục tỷ đồng, không đương nhiên được Tòa án chấp nhận.

Vụ việc giữa Mai Phương và công ty quản lý liên tục có những diễn biến mới, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Chỉ vài tháng kể từ khi phát hành sản phẩm âm nhạc ra mắt, bắt đầu sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp, mối quan hệ giữa Mai Phương và công ty quản lý đã rạn nứt.

Theo những thông tin do đôi bên đưa ra, lý do chính đằng sau sự đổ vỡ này là thu nhập. Đây cũng là lý do nhiều mối quan hệ khác ở Vpop đã rạn nứt, thậm chí kéo theo rất nhiều tranh cãi.

Ồn ào giữa Mai Phương và công ty

Giải thích lý do chấm dứt hợp đồng quản lý với công ty chỉ vài tháng sau khi ra sản phẩm âm nhạc đầu tay, Mai Phương cho biết ngoài những khoản tạm ứng nhỏ trong khoảng 6 tháng gần đây, cô chưa nhận được bất cứ khoản thanh toán nào từ đối phương. Bởi thế, nàng hậu kết thúc hợp đồng để hoạt động độc lập. Từ nay, mọi công việc liên quan đến hoa hậu được cô cùng những nhân sự mới trực tiếp quản lý.

Theo Mai Phương, công ty thậm chí quy số tiền đầu tư, đào tạo, sản xuất sản phẩm thành công nợ cho cô. Hoa hậu nhấn mạnh: “Theo hợp đồng, công ty là bên đầu tư, đào tạo và sản xuất âm nhạc cho nghệ sĩ. Tất cả chi phí phát sinh trong quá trình này đều do công ty chịu trách nhiệm”.

Mai Phương thông báo rời công ty quản lý. Ảnh: FBNV.

Ngay sau đó, V-MAS lên tiếng phản bác. Công ty khẳng định suốt thời gian dài Mai Phương chưa tạo ra khoản thu nhập nào cho đến tháng 12/2025, cô mới có show thương mại đầu tiên. Thế nhưng, từ tháng 11/2025, công ty đã tạm ứng vài khoản chi phí cho nàng hậu. Công ty cho rằng căn cứ các điều khoản trong hợp đồng, việc hoa hậu chưa được hưởng thù lao là phù hợp với thỏa thuận giữa hai bên.

Những năm qua, Vpop chứng kiến nhiều lần nghệ sĩ chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý theo cách không mấy êm đẹp.

Thực tế không chỉ showbiz Việt mà ngay cả thị trường phát triển như Kpop, vấn đề thu nhập cũng là muôn thuở, kéo theo không ít ồn ào giữa nghệ sĩ và công ty. Đến mức “hợp đồng nô lệ” trở thành khái niệm phổ biến ở Kpop. Từ này để chỉ những công ty áp dụng các bản hợp đồng có điều lệ được cho là bất lợi, thậm chí bóc lột nghệ sĩ.

Tranh chấp giữa SM Entertainment và EXO CBX (3 thành viên Chen, Baekhyun và Xiumin) bắt đầu từ 2023 khi các thành viên thông báo chấm dứt hợp đồng độc quyền đồng thời tố cáo công ty này ép họ ký hợp đồng nô lệ, thiếu minh bạch tài chính. Sau đó, 2 bên đạt liên tục kiện tụng, tranh chấp. Tới tháng 2, tờ Breaknews đưa tin SM Entertainment tiến hành các thủ tục pháp lý nhằm tạm thời tịch thu tài sản của 3 ca sĩ kể trên.

Nhóm nhạc EXO CBX và công ty SM Entertainment tranh chấp suốt thời gian qua. Ảnh: SM Entertainment.

Bài học cho ca sĩ Việt

Trước những vụ ồn ào và bài học rút ra cho các nghệ sĩ khi hoạt động ở công ty giải trí, Thạc sĩ, luật sư Trần Mạnh Tú cho biết với Tri Thức - Znews các bản hợp đồng độc quyền thường là thời hạn dài. Luật sư lưu ý một điểm mà cả nghệ sĩ lẫn công ty thường hiểu nhầm, con số phạt vi phạm ghi trong hợp đồng, dù lên tới hàng chục tỷ đồng, không đương nhiên được Tòa án chấp nhận toàn bộ.

Nếu tranh chấp được xác định là tranh chấp thương mại thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Thương mại năm 2005, mức phạt tối đa chỉ là 8% giá trị phần nghĩa vụ bị vi phạm theo Điều 301, phần vượt quá thường không được công nhận.

Chỉ khi tranh chấp thuộc phạm vi Bộ luật Dân sự năm 2015, mức phạt mới do các bên tự thỏa thuận mà không bị giới hạn theo Điều 418 Bộ luật Dân sự năm 2015. Do đó, việc xác định đúng luật áp dụng ngay từ khi giao kết là điều nghệ sĩ và công ty quản lý cần đặc biệt lưu tâm để tránh kỳ vọng sai lệch về mức phạt, bồi thường khi xảy ra tranh chấp.

Đối với nghệ sĩ, trước khi ký hợp đồng quản lý độc quyền, cần đọc kỹ và nên có luật sư rà soát các nhóm điều khoản trọng yếu như thời hạn hợp đồng và điều kiện gia hạn, tỷ lệ phân chia doanh thu, kỳ hạn thanh toán, cơ chế đối soát định kỳ và quyền yêu cầu kiểm toán độc lập, phạm vi chi phí được khấu trừ và nghĩa vụ cung cấp chứng từ, căn cứ, trình tự đơn phương chấm dứt hợp đồng, mức phạt vi phạm và giới hạn bồi thường.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nghệ sĩ cần lưu giữ đầy đủ văn bản, email, biên bản đối soát. Khi phát sinh vi phạm, nên xử lý bằng văn bản chính thức, ấn định thời hạn khắc phục trước khi thực hiện quyền chấm dứt.

Đối với công ty quản lý, điểm đáng lưu ý lớn nhất là tính minh bạch tài chính, thanh toán và đối soát đúng kỳ hạn, cung cấp chứng từ doanh thu, chi phí đầy đủ, mọi thỏa thuận về khấu trừ chi phí đầu tư phải được xác lập bằng văn bản có chữ ký của nghệ sĩ ngay từ đầu, thay vì "gom" thành công nợ khi hợp tác rạn nứt.

Bởi lẽ, khi công ty vi phạm nghĩa vụ thanh toán ở mức nghiêm trọng, chính hợp đồng độc quyền vốn được xem là "vũ khí" của công ty lại trở thành căn cứ để nghệ sĩ đơn phương chấm dứt hợp pháp theo Điều 428 Bộ luật Dân sự năm 2015.