Trúc Anh 'Mắt biếc' gây bàn tán

Trúc Anh thu hút sự chú ý với diện mạo thon gọn khi dự đám cưới diễn viên Lan Thy. Nữ chính "Mắt biếc" được khen thanh thoát, dần lấy lại vẻ trong trẻo.

Mới đây, Trúc Anh nhận nhiều sự quan tâm khi đăng tải những khoảnh khắc khi tham dự đám cưới của diễn viên Lan Thy. Trong loạt ảnh, nữ chính Mắt biếc diện váy ren trắng dáng ngắn, thiết kế tay dài xuyên thấu và có chi tiết dây rút ở eo. Cô kết hợp trang phục với giày búp bê đồng màu, để tóc đen uốn nhẹ và trang điểm theo tông tự nhiên.

Ở những khung hình ngoài trời, Trúc Anh tạo dáng trên bãi cỏ. Thiết kế váy ngắn giúp cô khoe đôi chân thanh mảnh, trong khi phần nhấn eo làm nổi bật vóc dáng cân đối.

Trúc Anh được nhiều khán giả khen vóc dáng thon gọn và gương mặt thanh thoát. Ảnh: @trucanh.

Loạt ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Nhiều khán giả nhận xét gương mặt Trúc Anh nhỏ gọn hơn, đường nét thanh thoát và tổng thể ngoại hình có sự thay đổi rõ rệt so với giai đoạn trước. Một số ý kiến cho rằng nữ diễn viên dần lấy lại vẻ trong trẻo từng tạo dấu ấn khi đảm nhận vai Hà Lan trong Mắt biếc.

Sự thay đổi của Trúc Anh là kết quả của hành trình giảm cân kéo dài hơn một năm. Nữ diễn viên lựa chọn điều chỉnh chế độ ăn uống, duy trì tập luyện và tham gia các hoạt động thể thao như gym, cầu lông, boxing. Cô từng chia sẻ quá trình này diễn ra từ từ, không đặt nặng việc giảm cân cấp tốc mà ưu tiên cải thiện sức khỏe.

Trước đó, trên trang cá nhân, Trúc Anh chia sẻ về hành trình giảm cân kéo dài hơn một năm. Nữ diễn viên đăng tải đoạn video ghi lại hai cột mốc, gồm thời điểm bắt đầu siết cân và vóc dáng hiện tại. So với trước đây, cô trở nên thon gọn, gương mặt thanh thoát hơn và tự tin diện những trang phục ôm sát. “10 giây nhưng là cả một hành trình của tôi”, Trúc Anh viết.

Nữ diễn viên cho biết hành trình giảm cân kéo dài hơn một năm. Ảnh: @trucanh.

Thời gian gần đây, cô cũng xuất hiện thường xuyên hơn tại các sự kiện và chia sẻ nhiều hình ảnh đời thường. Trúc Anh cho biết quá trình giảm cân diễn ra chậm và kéo dài hơn một năm, sau khi sức khỏe và tinh thần dần ổn định. Cô từng ngại xuất hiện trước ống kính vì lo bị soi xét ngoại hình, nhưng hiện ưu tiên sức khỏe thay vì áp lực phải đẹp.

Nguyễn Trúc Anh sinh năm 1998, bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2017 và nhanh chóng được biết đến rộng rãi sau khi được chọn vào vai Hà Lan trong bộ phim Mắt biếc của đạo diễn Victor Vũ. Vai diễn này giúp Trúc Anh ghi dấu ấn mạnh mẽ với khán giả nhờ lối diễn xuất tự nhiên và diện mạo nổi bật.