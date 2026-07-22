Danh tính mỹ nhân 23 tuổi hẹn hò nhân vật quyền lực phố Wall

Olivia Rodrigo đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi vướng tin đồn hẹn hò Julian Croonenberghs. Bộ đôi nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau, gần đây nhất là trên chuyến bay từ Iceland về Mỹ. Julian tốt nghiệp Đại học Brown, chuyên ngành Toán ứng dụng và Khoa học máy tính. Anh từng là chuyên viên phân tích tại Goldman Sachs, hiện làm việc tại quỹ đầu tư tư nhân Hg Capital. Ảnh: FBNV.