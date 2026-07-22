Danh tính mỹ nhân 23 tuổi hẹn hò nhân vật quyền lực phố Wall

Olivia Rodrigo đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi vướng tin đồn hẹn hò Julian Croonenberghs. Bộ đôi nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau, gần đây nhất là trên chuyến bay từ Iceland về Mỹ. Julian tốt nghiệp Đại học Brown, chuyên ngành Toán ứng dụng và Khoa học máy tính. Anh từng là chuyên viên phân tích tại Goldman Sachs, hiện làm việc tại quỹ đầu tư tư nhân Hg Capital. Ảnh: FBNV.
Trước Julian Croonenberghs, Olivia Rodrigo chủ yếu hẹn hò trong giới nghệ thuật. Người đẹp từng được cho là có mối quan hệ tình cảm với Joshua Bassett - bạn diễn trong High School Musical: The Musical: The Series.Năm 2021, Olivia tiếp tục vướng tin hẹn hò nhà sản xuất Adam Faze. Tới năm 2022, nữ ca sĩ quen DJ Zack Bia và gần đây nhất, cô hẹn hò nam diễn viên Louis Partridge. Ảnh: FBNV.
Ở tuổi 23, Olivia Rodrigo đang là ngôi sao được săn đón. Sau thành công của Sour, nữ ca sĩ tiếp tục khẳng định vị thế với album Guts phát hành năm 2023. Dự án nhận nhiều lời khen từ giới phê bình. Các đĩa đơn Vampire, Bad Idea Right? và Get Him Back! đều đạt thành tích cao trên các bảng xếp hạng. Ảnh: IGNV.
Các sáng tác của Rodrigo chủ yếu xoay quanh tình yêu, sự trưởng thành, áp lực của tuổi trẻ và hành trình khám phá bản thân, được khán giả trẻ yêu thích. Từ năm 2024, Olivia thực hiện chuyến lưu diễn thế giới Guts World Tour, liên tục cháy vé tại Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á và Australia. Ảnh: FBNV.
Bên cạnh âm nhạc, Olivia Rodrigo còn là gương mặt sáng giá trong làng thời trang. Mỹ nhân sinh năm 2003 theo đuổi phong cách pha trộn giữa nét cổ điển của thập niên 1990 - 2000 với xu hướng hiện đại, ưu tiên các thiết kế mang cảm hứng grunge, punk và Y2K. Olivia thường xuất hiện trên thảm đỏ với những bộ váy ôm dáng, tông đen, đỏ hoặc ánh kim. Đời thường, cô chuộng phong cách trẻ trung với áo da, váy mini, boots và phụ kiện tối giản. Ảnh: FBNV.
Truyền thông Mỹ đánh giá Olivia Rodrigo là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng nhất thế hệ Gen Z. Cô sở hữu hàng loạt bản hit tỷ lượt nghe, nhiều kèn vàng Grammy và lượng người hâm mộ đông đảo trên toàn cầu. Trang cá nhân của người đẹp thu hút gần 42 triệu người theo dõi, nơi cô chia sẻ về công việc hay các khoảnh khắc trong cuộc sống đời thường. Ảnh: IGNV.
Sách hay về tình yêu: Đã có nhiều sách, tác phẩm viết về tình yêu - câu chuyện của trái tim ấm nóng, thứ tình cảm thường được cho là phức tạp. Dưới “cái đầu lạnh” của những lý thuyết triết học, góc nhìn tâm lý học, tình yêu hiện lên sáng rõ nhưng cũng không thiếu cảm xúc. Nghệ thuật yêu của nhà phân tâm học Erich Fromm xuất bản năm 1957. Đến nay, cuốn sách được dịch ra 34 thứ tiếng với hàng triệu bản in. Nó vừa là công trình nghiên cứu lý thuyết, vừa là cuốn sách tâm tình, gợi mở bạn đọc hiểu về bản chất của yêu.