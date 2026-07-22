Thang Duy sinh con thứ 2 ở tuổi 47

Gia đình Thang Duy và đạo diễn Kim Tae Yong vừa chào đón con thứ 2. Họ kết hôn cách đây 12 năm.

Mirror Daily đưa tin Thang Duy đã hạ sinh con thứ 2 là một bé trai. Nữ diễn viên chia sẻ tấm ảnh chụp vợ chồng cô nắm tay em bé để thông báo tin vui. Theo Sina Entertainment, con thứ 2 của Thang Duy chào đời thuận lợi. Hiện, sức khỏe của mẹ con cô ổn định.

Thang Duy và chồng là đạo diễn người Hàn Quốc Kim Tae Yong kết hôn được 12 năm. Họ chào đón con gái đầu lòng, Summer vào 2016.

Thang Duy thông báo sinh con thứ 2. Ảnh: Weibo.

Cuối tháng 4, Thang Duy được bắt gặp tham dự một sự kiện quảng cáo với bụng bầu lớn. Sau đó, nữ diễn viên xác nhận việc mang thai lần thứ 2 và trong bài đăng trên trang cá nhân, cô mô tả sự xuất hiện của em bé là một "bất ngờ lớn".

Cách đây không lâu, Thang Duy cắt tóc ngắn gọn gàng, đến Hong Kong để chuẩn bị cho việc sinh con. Thậm chí, để tập trung cho việc chào đón thành viên mới, nữ diễn viên thông báo sẽ ngừng nhận thư của người hâm mộ.

Trong suốt thời gian mang thai, nữ diễn viên được ông xã ở bên chăm sóc. Khi xuất hiện ở sân bay vào tháng 6, đạo diễn Kim Tae Yong luôn đi bên cạnh bà xã và đẩy chiếc xe đầy hành lý cồng kềnh. Thời điểm đó, khi được người hâm mộ hỏi khi nào sẽ trở lại, Thang Duy trả lời: "Khó nói lắm".

Sinh năm 1979, Thang Duy là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hoa ngữ qua loạt tác phẩm như Sắc Giới, Thu muộn, Võ hiệp, Thời đại hoàng kim, Đêm tối cuối cùng ở địa cầu hay Quyết tâm chia tay.

Cô kết hôn với Kim Tae Yong năm 2014 sau khoảng 4 năm quen biết. Cuối 2024, cặp đôi vướng tin đồn rạn nứt. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn sau đó, Thang Duy khẳng định cô không có ý định ly hôn chồng.