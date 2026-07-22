Hội đồng Nguyễn Phúc tộc Việt Nam nói 'không loại trừ việc kiện đoàn phim'

Hội đồng Nguyễn Phúc tộc Việt Nam cho biết sẽ tham khảo đội ngũ luật sư và cố vấn pháp lý, không loại trừ các phương án khởi kiện đoàn phim "Hoàng hậu cuối cùng".

Chiều 22/7, ông Nguyễn Phước Bửu Nam, Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Phúc tộc Việt Nam, tiếp tục lên tiếng về những lùm xùm xoay quanh bộ phim Hoàng hậu cuối cùng.

Ông Bửu Nam cho biết sau khi đăng tải thông cáo đặc biệt hôm 19/7, Hội đồng Nguyễn Phúc tộc Việt Nam đã nhận được nhiều ý kiến đề nghị khởi kiện đoàn phim Hoàng hậu cuối cùng. Trong đó, có ý kiến cho rằng việc đoàn phim không hỏi ý kiến các hậu duệ của Hoàng hậu Nam Phương và Vua Bảo Đại, mà tự ý sáng tạo tâm lý nhân vật đã thể hiện sự thiếu tôn trọng các nhân vật lịch sử.

Ngoài ra, ý kiến khác cho rằng phim vi phạm luật bảo vệ quyền riêng tư, vì dùng đúng tên của nhân vật có thật ngoài đời mà chưa xin phép hay hỏi ý kiến người trong họ tộc.

Ma Ran Đô gây tranh luận khi vào vai vua Bảo Đại.

"Hội đồng Nguyễn Phúc tộc Việt Nam cũng như các hậu duệ của Cựu hoàng Bảo Đại, Cựu Hoàng hậu Nam Phương... sẽ tổ chức tham khảo đội ngũ luật sư và các cố vấn pháp lý, để không loại trừ các phương án khởi kiện về vụ việc này ở Việt Nam, Pháp và Mỹ", đại diện Hội đồng cho hay.

Trước đó, Hội đồng Nguyễn Phúc tộc Việt Nam đã ban hành thông cáo đặc biệt gửi các cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, điện ảnh, cơ quan báo chí và khán giả, yêu cầu, đề nghị tôn trọng sự thật lịch sử trong các tác phẩm nghệ thuật, điện ảnh lấy cảm hứng từ triều Nguyễn.

Hội đồng cho rằng việc khắc họa hình tượng Cựu hoàng Bảo Đại, Hoàng hậu Nam Phương và Hoàng thái hậu Từ Cung cần được thực hiện trên cơ sở tham khảo đầy đủ các nguồn tư liệu lịch sử đáng tin cậy như: tài liệu lưu trữ, thư từ, hồi ký, nhật ký, hình ảnh và lời chứng của các nhân vật liên quan.

"Trong trường hợp các chi tiết hư cấu được xây dựng nhưng không có cơ sở lịch sử rõ ràng, việc gắn trực tiếp với danh tính của các nhân vật lịch sử có thể ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của các bậc tiền nhân đồng thời gây tổn thương đối với hậu duệ và những người đang nghiên cứu, bảo tồn các giá trị lịch sử của Triều Nguyễn", ông Nguyễn Phước Bửu Nam cho hay.

Thời gian qua, bộ phim Hoàng hậu cuối cùng đến từ bộ đôi Bảo Nhân - Nam Cito vướng nhiều tranh luận sau khi công bố dự án, dàn diễn viên. Ngoài việc những ý kiến trái chiều liên quan đến dàn diễn viên, nhiều nhà nghiên cứu, giới chuyên môn, khán giả đặt ra nhiều câu hỏi xoay quanh tính chính xác của phục trang, đặc biệt là trang phục của nhân vật Hoàng thái hậu và các nhân vật thuộc triều Nguyễn.

Tăng Thanh Hà vào vai Hoàng hậu Nam Phương.

Sáng 20/7, chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh - cho biết đến thời điểm này, Cục Điện ảnh chưa có cơ sở để kết luận phim Hoàng hậu cuối cùng làm sai lệch lịch sử, bởi tác phẩm chưa hoàn thành và chưa được trình Hội đồng thẩm định theo quy định của Luật Điện ảnh.

Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết đối với những bộ phim sử dụng trực tiếp tên tuổi các nhân vật lịch sử hoặc khai thác các sự kiện lịch sử có ảnh hưởng lớn đến xã hội, Hội đồng thẩm định sẽ xem xét kỹ trên nhiều phương diện, từ nội dung, bối cảnh, cách thể hiện đến tác động xã hội của tác phẩm, bảo đảm việc đánh giá được thực hiện khách quan, toàn diện và đúng quy định của Luật Điện ảnh.