Bùi Lan Hương ở tuổi 37

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Trong ngày sinh nhật tuổi 37, Bùi Lan Hương đăng tải loạt ảnh mới trên trang cá nhân với tạo hình ánh kim. Nữ ca sĩ xuất hiện trong không gian tối, diện trang phục lấp lánh, kết hợp khăn trùm đầu, găng tay dài. Hiệu ứng ánh sáng cùng cách tạo dáng giúp bộ ảnh mang màu sắc huyền ảo. Dưới phần bình luận, một số khán giả cho rằng đây có thể là concept cho sản phẩm âm nhạc mới của cô.
Bên cạnh loạt ảnh mới, Bùi Lan Hương cũng nhận được nhiều lời chúc mừng sinh nhật từ bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Một số bình luận dành lời khen cho diện mạo của nữ ca sĩ, cho rằng cô vẫn giữ được vẻ gợi cảm và ngày càng rạng rỡ.
Ở tuổi 37, Bùi Lan Hương duy trì hoạt động nghệ thuật khá đều đặn. Sau hiệu ứng từ Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, nữ ca sĩ có thêm nhiều sân khấu biểu diễn và hoạt động giao lưu với khán giả. Gần đây, cô tổ chức fancon đầu tiên trong sự nghiệp tại TP.HCM. Chương trình được xây dựng theo hướng giải trí hơn, gồm các phần hát solo, trình diễn nhóm cùng đồng nghiệp và vũ đạo. Trái với lo lắng trước đó của nữ ca sĩ, tình hình bán vé của chương trình khá khả quan.
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Cuối năm 2025, Bùi Lan Hương ra mắt Nhan Sax, kết hợp cùng Rhymastic, cho thấy nỗ lực đưa màu sắc âm nhạc của bản thân đến gần hơn với khán giả đại chúng. Sản phẩm được đầu tư rõ ở phần hình ảnh, thời trang và cách dàn dựng, phù hợp với hình ảnh nữ ca sĩ theo đuổi. Tuy nhiên, ca khúc chưa tạo được cú bứt phá như kỳ vọng, nhất là khi giai điệu và phần hook chưa đủ mạnh để lan tỏa rộng rãi.
Tại Chị đẹp đạp gió 2024, Bùi Lan Hương là một trong những gương mặt có hành trình khá nổi bật. Điểm mạnh của cô vẫn nằm ở giọng hát có màu sắc riêng, cách xử lý cảm xúc. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng chủ động thử sức với vũ đạo và tham gia các phần trình diễn nhóm. Kết quả, cô có mặt trong đội hình Hoa đạp gió 2024 và được trao giải Chị đẹp trình diễn vocal nổi bật.
Trước đó, vào năm 2023, Bùi Lan Hương công khai chuyện tình cảm với đạo diễn Nguyễn Quang Dũng sau nhiều năm giữ kín. Đại diện nữ ca sĩ khi đó xác nhận cả hai đã gắn bó khoảng 4 năm. Mối quan hệ được một số bạn bè, đồng nghiệp trong giới giải trí biết đến, nhưng không chia sẻ rộng rãi vì muốn khán giả tập trung vào các sản phẩm nghệ thuật. Đến nay, cặp đôi vẫn đồng hành trong đời sống, công việc và nhiều sự kiện giải trí.
Bùi Lan Hương sinh năm 1989, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ, được biết đến sau khi tham gia Sing My Song 2018 và theo đuổi màu sắc dream pop khá riêng trong Vpop. Cô gây chú ý với các ca khúc như Ngày chưa giông bão, Đóa bạch trà, Mặt trăng. Ngoài âm nhạc, Bùi Lan Hương từng thử sức diễn xuất khi đảm nhận vai ca sĩ Khánh Ly trong phim Em và Trịnh.
Sách hay về tình yêu: Đã có nhiều sách, tác phẩm viết về tình yêu - câu chuyện của trái tim ấm nóng, thứ tình cảm thường được cho là phức tạp. Dưới “cái đầu lạnh” của những lý thuyết triết học, góc nhìn tâm lý học, tình yêu hiện lên sáng rõ nhưng cũng không thiếu cảm xúc. Nghệ thuật yêu của nhà phân tâm học Erich Fromm xuất bản năm 1957. Đến nay, cuốn sách được dịch ra 34 thứ tiếng với hàng triệu bản in. Nó vừa là công trình nghiên cứu lý thuyết, vừa là cuốn sách tâm tình, gợi mở bạn đọc hiểu về bản chất của yêu.