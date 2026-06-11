Bùi Lan Hương ở tuổi 37

Trước đó, vào năm 2023, Bùi Lan Hương công khai chuyện tình cảm với đạo diễn Nguyễn Quang Dũng sau nhiều năm giữ kín. Đại diện nữ ca sĩ khi đó xác nhận cả hai đã gắn bó khoảng 4 năm. Mối quan hệ được một số bạn bè, đồng nghiệp trong giới giải trí biết đến, nhưng không chia sẻ rộng rãi vì muốn khán giả tập trung vào các sản phẩm nghệ thuật. Đến nay, cặp đôi vẫn đồng hành trong đời sống, công việc và nhiều sự kiện giải trí.