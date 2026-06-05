'Ma Xó' có Lê Khánh dẫn đầu, thu 15 tỷ

"Ma Xó" vươn lên dẫn đầu phòng vé, thu hơn 15 tỷ đồng. Phim hưởng lợi khi "Doraemon" hạ nhiệt và hiện chưa có đối thủ nội địa nào trực tiếp cạnh tranh.

Ma Xó - dự án kinh dị của đạo diễn Phan Bá Hỷ, đã vượt qua Doraemon để vươn lên dẫn đầu phòng vé. Theo thống kê từ Box Office Việt Nam, trong sáng 6/5, tác phẩm thu về 2,6 tỷ đồng với 32.583 vé bán ra trên 3.490 suất chiếu, trung bình mỗi suất chiếu có khoảng 9 khán giả. Tính cả giai đoạn chiếu sớm, Ma Xó đã kiếm được hơn 15 tỷ đồng .

Với việc hiện không có phim nội địa nào cạnh tranh trực tiếp, trong khi bom tấn Doraemon không còn giữ sức hút mạnh như trước, Ma Xó đang có nhiều lợi thế tại phòng vé. Bên cạnh đó, dàn phim Việt ra mắt dịp lễ 30/4 như Anh hùng, Phí phông, Heo năm móng cũng giảm nhiệt rõ rệt. Những ngày cuối, các phim này chỉ còn được phân bổ vài chục suất chiếu và nhiều khả năng rời rạp trong tuần tới.

Trước đó, phòng vé nội địa gần như bị thống trị bởi Doraemon. Tác phẩm hoạt hình này có hai tuần liên tiếp dẫn đầu bảng tổng sắp rạp Việt và đạt doanh thu 170 tỷ đồng tính đến hiện tại. Riêng sáng 5/6, phim thu hơn 1 tỷ đồng , với khoảng 10.835 vé bán ra trên gần 1.947 suất chiếu.

Ma Xó ra rạp trong thời điểm phim nội địa thưa thớt.

Ma Xó có sự tham gia của Lê Khánh, Avin Lu, Tín Nguyễn, Hạnh Thúy, Kiều Trinh và một số diễn viên khác.

Nội dung phim xoay quanh vợ chồng Phú và Thảo, một đôi vợ chồng nghèo sống trong cảnh bế tắc. Sau một lần sảy thai, Thảo luôn bị ám ảnh bởi nỗi sợ mất con, trong khi gia đình ngày càng rơi vào túng quẫn. Khi mẹ Phú qua đời vì không có tiền chữa bệnh, bi kịch càng đẩy các nhân vật vào trạng thái tuyệt vọng.

Giữa lúc không còn nhiều lựa chọn, Thảo nghe lời một người hàng xóm làm nghề cúng, thực hiện nghi thức thỉnh vong cô hồn về làm ma Xó để trấn giữ ngôi nhà và bảo vệ thai nhi. Từ đây, những điều bất thường bắt đầu xảy ra, kéo gia đình vào vòng xoáy tâm linh khó kiểm soát.

Ma Xó cho thấy sự chỉn chu nhất định trong khâu hình ảnh và xây dựng bầu không khí. Phim biết tận dụng chất liệu tâm linh bản địa để tạo cảm giác rờn rợn. Việc câu chuyện gắn với bi kịch gia đình cũng giúp nỗi sợ trong phim có điểm tựa cảm xúc.

Dù vậy, Ma Xó chưa phải một tác phẩm thật sự bứt phá. Kịch bản có tham vọng khi muốn nói về nghèo khó, nhân quả, niềm tin và sự bất lực của con người, nhưng một số lớp ý nghĩa chưa được đào sâu đủ mạnh. Cách triển khai nỗi sợ đôi lúc vẫn còn quen thuộc, chưa tạo được cảm giác ám ảnh kéo dài sau khi phim kết thúc. Một số tình tiết tâm linh cũng có thể tạo cảm giác dễ đoán với khán giả đã theo dõi nhiều phim kinh dị dân gian Việt thời gian qua.