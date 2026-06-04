Phim có Thái Hòa không còn bán được vé

Phim "Anh hùng" do Thái Hòa đóng chính có 7 suất chiếu trong ngày 4/6. Tác phẩm hiện đạt khoảng 46 tỷ đồng và sắp rời rạp.

Sáng 4/6, Anh hùng, bộ phim do Thái Hòa đóng chính, gần như không còn khả năng bán vé. Theo thống kê trên Box Office Vietnam, tác phẩm đứng ở top cuối bảng tổng sắp phòng vé, chỉ còn 7 suất chiếu, bán được 4 vé. Phim sắp rời rạp, với doanh thu dừng ở mức khoảng 46 tỷ đồng .

Với kết quả này, Anh hùng nhiều khả năng để lại khoản lỗ cho nhà đầu tư. Đây là điều đáng tiếc với dự án điện ảnh của đạo diễn Võ Thạch Thảo, bởi phim từng được đánh giá có chất lượng khá tốt so với mặt bằng chung phim Việt. Ra rạp dịp lễ 30/4, tác phẩm cũng được xem là một trong những đối thủ nặng ký, khi quy tụ dàn diễn viên thực lực và có đơn vị phát hành mạnh đứng sau.

Thời điểm mới ra mắt, Anh hùng còn khởi đầu với số suất chiếu lớn nhất trong nhóm phim Việt cùng đợt. Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt, lợi thế trên chưa đủ giúp bộ phim tạo hiệu ứng phòng vé như kỳ vọng.

Anh hùng có Thái Hòa đóng chính.

Về tổng thể, Anh hùng là một tác phẩm được làm chỉn chu, bài bản và có nhiều điểm đáng ghi nhận. Đạo diễn Võ Thạch Thảo phát huy thế mạnh trong việc khai thác mâu thuẫn gia đình, tạo được niềm tin cho một câu chuyện vốn có phần phi lý. Dù vậy, chính sự từ tốn và nắn nót quá mức lại khiến Anh hùng phần nào thiếu sức hút với số đông khán giả ra rạp.

Bên cạnh Anh hùng, Một thời ta đã yêu có sự tham gia của Quốc Trường cũng sắp rời rạp. Trong cùng ngày, phim chỉ bán được 7 vé trên 4 suất chiếu, số tiền thu về không đáng kể. Thực tế, Một thời ta đã yêu mới trụ rạp khoảng 3 tuần. Song tình trạng ế ẩm khiến phim không duy trì được suất chiếu. Theo Box Office Vietnam, tác phẩm hiện mới dắt túi khoảng 2 tỷ đồng .

Bên cạnh đó, dàn phim Việt ra mắt dịp lễ 30/4 như Phí Phông, Heo năm móng cũng đã đi đến chặng cuối của quá trình khai thác, không còn giữ sức cạnh tranh mạnh như trước. Những ngày cuối, các phim này chỉ được phân bổ vài chục suất chiếu, nhiều khả năng rời rạp trong tuần tới.