Tuổi 26 của Đỗ Thị Hà

Đỗ Thị Hà dành thời gian nghỉ ngơi và tận hưởng những khoảnh khắc riêng dịp sinh nhật. Sau khi kết hôn, cô giảm hoạt động giải trí, ưu tiên gia đình.

Nhân dịp sinh nhật tuổi 26, Đỗ Thị Hà chia sẻ đoạn video ghi lại một buổi cắm hoa và dành thời gian nghỉ ngơi. Thay vì thực hiện bộ ảnh sinh nhật như những năm trước, cô lựa chọn cách đánh dấu tuổi mới đơn giản hơn.

“26 tuổi bắt đầu bằng những điều thật giản dị. Năm nay không cần bộ ảnh sinh nhật nào cả, chỉ có những khoảnh khắc chậm lại và tự thưởng cho bản thân một buổi chiều thật nhẹ nhàng”, Đỗ Thị Hà viết.

Trong video, cô diện áo yếm màu vàng kem, điểm họa tiết chấm tròn màu đen. Thiết kế để lộ phần vai, phù hợp với vóc dáng thanh mảnh của người đẹp. Đỗ Thị Hà để tóc dài buông tự nhiên, lựa chọn phong cách trang điểm nhẹ.

Đỗ Thị Hà chia sẻ khoảnh khắc đón tuổi mới. Ảnh: @dothiha.

Sau khi được đăng tải, video nhận được sự quan tâm của người theo dõi. Nhiều khán giả nhận xét hình ảnh đời thường của Đỗ Thị Hà gần gũi, đồng thời dành lời khen cho phong cách của cô. Bên cạnh đó, người hâm mộ gửi lời chúc sinh nhật Đỗ Thị Hà.

Sau khi kết hôn với doanh nhân Nguyễn Viết Vương vào tháng 10/2025, Đỗ Thị Hà có sự điều chỉnh trong công việc và đời sống cá nhân. Cô giảm tần suất xuất hiện tại các sự kiện giải trí, khép lại vai trò điều hành công ty mỹ phẩm và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Trên mạng xã hội, Hoa hậu Việt Nam 2020 chủ yếu chia sẻ những hoạt động thường ngày như nấu ăn, cắm hoa hay trang trí không gian sống. Thỉnh thoảng, cô tham gia sự kiện cùng chồng.

Đỗ Thị Hà kết hôn vào cuối năm năm 2025. Ảnh: FBNV.

Trước đó, đám cưới của Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương thu hút chú ý khi được tổ chức tại Thanh Hóa, Quảng Trị và Hà Nội. Cặp đôi được cho là có khoảng hai năm tìm hiểu kín tiếng trước khi tiến tới hôn nhân. Tiệc cưới của Đỗ Thị Hà có sự tham dự của gia đình, bạn bè và một số đồng nghiệp trong giới giải trí.

Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, sau đó thi Miss World 2021 và vào top 13. Sau nhiệm kỳ, cô từng tham gia nhiều hoạt động giải trí, thời trang, kinh doanh và các sự kiện cộng đồng. Ở thời điểm hiện tại, dù không còn xuất hiện dày đặc trong làng giải trí, cô vẫn được chú ý.