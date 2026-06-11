Mỹ nhân Hoa ngữ hẹn hò thiếu gia kém 8 tuổi?

Thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba hẹn hò Trần Phi Vũ đang gây chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc, với loạt chi tiết trùng hợp giữa hai diễn viên.

Theo 163, gần đây, tin đồn tình cảm giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ đang trở thành chủ đề gây bàn tán trên mạng xã hội Trung Quốc.

Sự việc bắt đầu từ việc cư dân mạng phát hiện hai diễn viên đeo vòng tay giống nhau, sau đó tiếp tục soi ra nhiều món đồ được cho là trùng mẫu. Theo thông tin, có người tìm thấy tài khoản mua sắm của Trần Phi Vũ và phát hiện nhiều trang phục anh mua có sự trùng khớp với đồ Địch Lệ Nhiệt Ba từng mặc. Dù việc nghệ sĩ dùng đồ giống nhau không hiếm, công chúng vẫn đặt nghi vấn.

Địch Lệ Nhiệt Ba vướng tin hẹn hò với bạn diễn kém 8 tuổi. Ảnh: sina, harpersbazaar.

Giữa lúc tin đồn lan rộng, bài đăng của một phóng viên giải trí từng úp mở việc hai diễn viên hẹn hò từ cuối tháng 3 được lan truyền trở lại. Theo tiết lộ, cả hai được cho là đã qua lại khoảng một năm rưỡi và thường ở Thượng Hải. Một số chi tiết khác như việc Trần Phi Vũ bị cho là xuất hiện cùng khách sạn với Địch Lệ Nhiệt Ba, thời gian đến nơi cách nhau khoảng nửa tiếng, cũng được khán giả chỉ ra.

Bên cạnh đó, hành động của người xung quanh Trần Phi Vũ cũng trở thành chủ đề bàn luận. Trong thời gian Paris Fashion Week, khi thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba bị kẹt ở Dubai gây chú ý, nhân viên của Trần Phi Vũ từng bị phát hiện xem nội dung tìm kiếm liên quan đến nữ diễn viên trên điện thoại.

Đáng chú ý hơn cả là động thái của Trần Hồng, mẹ Trần Phi Vũ. Theo bài viết, vào ngày tin đồn hẹn hò giữa con trai và Địch Lệ Nhiệt Ba chiếm sóng hot search, Trần Hồng được cho là online trong thời gian dài nhưng không lên tiếng phủ nhận.

Trước đó, bà cũng bị phát hiện theo dõi một số tài khoản đăng nội dung tương tác quảng bá phim của hai diễn viên, từng xem livestream giao lưu của họ và nhiều lần bấm thích các bài viết liên quan đến Địch Lệ Nhiệt Ba. Vì các lượt thích trước đây của Trần Hồng chủ yếu xoay quanh chồng là đạo diễn Trần Khải Ca và con trai, những tương tác với nữ diễn viên càng bị chú ý.

Địch Lệ Nhiệt Ba hơn Trần Phi Vũ 8 tuổi. Khi Bạch nhật đề đăng - bộ phim cả hai đóng chính được quảng bá, cặp đôi từng có nhiều tương tác thân thiết nhưng chưa vướng tin đồn hẹn hò.

Trần Phi Vũ và Địch Lệ Nhiệt Ba từng đóng chính trong Bạch nhật đề đăng. Ảnh: 163.

Trần Phi Vũ sinh năm 2000, là nam diễn viên trẻ của màn ảnh Hoa ngữ. Dù sự nghiệp vẫn trong giai đoạn xây dựng, Trần Phi Vũ sớm được chú ý nhờ ngoại hình sáng và các vai diễn hướng đến nhóm khán giả trẻ.

Anh là con trai của đạo diễn nổi tiếng Trần Khải Ca và diễn viên Trần Hồng, nên thường được truyền thông gọi là “thiếu gia Cbiz” hay “thiếu gia điện ảnh”. Cha anh là tên tuổi lớn của điện ảnh Trung Quốc, từng đạo diễn Bá vương biệt cơ, bộ phim giành Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes.