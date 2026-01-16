Vai của Hoàng Hải khiến khán giả tức giận

Trong diễn biến mới của "Gia đình trái dấu", nhân vật của NSƯT Hoàng Hải phát hiện có con riêng. Tình tiết này đang gây tranh luận trên mạng xã hội.

Gia đình trái dấu đánh dấu sự trở lại của NSƯT Hoàng Hải và NSƯT Kiều Anh. Tuy nhiên, phim gây nhiều tranh luận kể từ khi ra mắt.

Trong những tập gần đây, nhân vật ông Phi (do NSƯT Hoàng Hải thể hiện) phát hiện có con gái riêng là bé Nhi. Ông Phi và đồng nghiệp cũ là Dung có con sau một lần say rượu. Nhưng Dung giấu kín thông tin suốt nhiều năm. Đến khi Dung qua đời, bé Nhi mới nói sự thật này cho ông Phi.

Khi phát hiện chồng có con riêng, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) tức giận, suy sụp đến mức muốn ly dị. Những ngày đầu, ông Phi cũng tìm cách thuyết phục, cầu xin vợ và giải thích bản thân chỉ phạm lỗi một lần duy nhất do say rượu. Tuy nhiên, khi thấy vợ cương quyết muốn kết thúc cuộc hôn nhân 30 năm, ông Phi lại trách móc vợ lạnh lùng, tuyệt tình.

Việc có con riêng khiến cuộc sống gia đình ông Phi đảo lộn.

Trên nhiều nền tảng mạng xã hội, khán giả tranh cãi tình tiết này. Có ý kiến cho rằng bà Ánh nên tha thứ cho chồng vì ông chỉ vô tình mắc lỗi và cả 2 nên nuôi nấng Nhi vì hoàn cảnh bé quá đáng thương. Nhưng nhiều người chỉ trích ông Phi ngoại tình mà còn trách móc vợ.

Họ bày tỏ tức giận, cho rằng không nên bình thường hóa việc ngoại tình. Kịch bản phim đẩy bà Ánh vào tình thế khó xử dù bà không làm gì sai. Tha thứ với nỗi đau bị phản bội đau đáu trong lòng hay quyết tâm ly hôn lại bị trách móc bạc bẽo, lạnh lùng. Quyết định nào cũng không dễ dàng với bà.

Chưa kể cũng có khán giả cho rằng tình tiết ngoại tình đang lặp đi lặp lại quá nhiều trên phim Việt dẫn đến nội dung nhàm chán, dễ đoán.

“Nhiều người coi chuyện có con riêng là rất bình thường. Tam quan của mọi người làm sao ấy nhỉ”, “Đạo diễn đang làm gì thế, sao ông Phi có thể tỏ thái độ như thể ông không sai vậy”, “Nội dung phim như này khiến tôi cảm thấy không ổn rồi”, khán giả bình luận.

Gia đình trái dấu - xoay quanh cuộc sống đầy biến cố của ông Phi, một cán bộ cấp huyện đột ngột mất chức vụ sau đợt cải tổ hành chính và biên chế. Để tránh làm vợ và 2 con lo lắng, cũng như không muốn phụ lòng kỳ vọng từ dòng họ ở quê, ông chọn cách im lặng che giấu sự thật.

Thế nhưng, cuộc sống không cho ông dễ thở khi hàng loạt vấn đề ập đến: mâu thuẫn gay gắt với cậu con trai lớn Đức vì bất đồng quan điểm, những khoản đầu tư lỗ của vợ, nợ nần ngân hàng từ việc mua nhà, áp lực tài chính từ cha và em trai dưới quê…