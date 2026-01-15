Kylie Jenner và bạn trai mặn nồng

Theo một nguồn tin, mối quan hệ giữa Timothée Chalamet và Kylie Jenner rất khăng khít. Họ có tác động tích cực tới nửa kia.

Ngày 15/1, tờ Page Six cho biết một nguồn tin tiết lộ Timothée Chalamet và Kylie Jenner đã sống chung tại Los Angeles hơn một năm qua. Gần đây, tin đồn 2 người kết hôn lan truyền trên mạng xã hội nhưng người thân cận khẳng định họ chưa tổ chức hôn lễ chính thức. Tuy nhiên, cách họ gắn bó với nhau khiến nhiều người nhận xét họ đã sống như vợ chồng.

Timothée Chalamet và Kylie Jenner đã hẹn hò khoảng 3 năm. Ảnh: WireImage.

Nguồn tin cho biết mối quan hệ của 2 ngôi sao rất khăng khít, luôn đồng hành cùng nhau trong cuộc sống. Chalamet cũng được tiết lộ là có sự ảnh hưởng nhất định tới 2 con riêng của Jenner là bé Stormi (7 tuổi) và Aire (3 tuổi).

Một nguồn tin khác chia sẻ Chalamet có ảnh hưởng tích cực đến Jenner. Việc ở bên Chalamet mang lại cho Jenner cảm giác ổn định, cân bằng và bình yên hơn trong cuộc sống.

Tại lễ trao giải Quả cầu vàng vừa qua, khi nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc, Chalamet công khai nhắc đến Jenner trên sân khấu. Anh gọi bạn gái là “người bạn đồng hành” đồng thời gửi lời cảm ơn đến gia đình và người yêu trước đông đảo khán giả.

Trong suốt 3 năm bên nhau, cả 2 vốn khá kín tiếng về chuyện tình cảm. Nhưng thời gian gần đây, họ bắt đầu xuất hiện công khai cùng nhau thường xuyên hơn. Đầu năm nay, Jenner cùng Chalamet dự Critics' Choice Awards. Tại đây, nam diễn viên cũng bày tỏ tình cảm với bạn gái sau khi chiến thắng hạng mục Nam diễn viên xuất sắc.

Trong bài phát biểu nhận giải, Chalamet gọi Jenner là “người bạn đời 3 năm” và cảm ơn cô vì đã cùng anh xây dựng quỹ từ thiện. Nam diễn viên khẳng định anh không thể đạt được thành công này nếu thiếu bạn gái. Jenner đáp lại bằng lời thì thầm: “Em yêu anh”.

Tháng 12/2025, cả hai cũng gây chú ý khi cùng diện trang phục da màu cam của Chrome Hearts tại buổi ra mắt phim mới do Josh Safdie đạo diễn.

Cặp sao lần đầu được bắt gặp xuất hiện cùng nhau là vào tháng 1/2023 tại show thời trang của Jean Paul Gaultier trong Tuần lễ Haute Couture Paris. Sau đó, họ tiếp tục xuất hiện chung tại một buổi hòa nhạc của Beyoncé vào tháng 9 cùng năm.

Về phía Chalamet, vào tháng 10/2022, anh mua căn biệt thự trị giá 11 triệu USD tại Beverly Hills từ vận động viên bóng chày Justin Verlander và người mẫu Kate Upton.