Ảnh bán khỏa thân gây bàn tán của Jennie

Jennie vừa phát hành cuốn sách ảnh mới nhân ngày sinh nhật. Nữ ca sĩ gây xôn xao với nhiều phong cách táo bạo.

Sports Khan đưa tin Jennie (BlackPink) tổ chức triển lãm ảnh cá nhân đầu tiên mang tên Jennie Photo Exhibition ‘J2nni5’ tại Youthquake (quận Jongno, Seoul). Triển lãm diễn ra trong 2 tuần, từ 16/1 đến 29/1. Sự kiện nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của công chúng và người hâm mộ.

Triển lãm trưng bày những khoảnh khắc đời thường, tự nhiên của Jennie. Chúng được ghi lại bởi các nhiếp ảnh gia nổi tiếng Hàn Quốc gồm Hong Jang Hyun, Shin Seon Hye và Mok Jeong Wook. Nhiều bức ảnh chưa từng công bố trước đây lần đầu được giới thiệu, mang đến góc nhìn gần gũi và chân thực hơn về nữ nghệ sĩ.

Jennie táo bạo trong cuốn sách ảnh. Ảnh: X.

Song song với triển lãm, Jennie phát hành sách ảnh phiên bản giới hạn 3.000 bản trên toàn cầu. Cuốn sách dày 692 trang, gồm hơn 50 concept khác nhau, ghi lại cuộc sống và hình ảnh của Jennie, bao gồm cả những tác phẩm được trưng bày tại triển lãm. Mỗi khán giả chỉ được mua một bản.

Cuốn sách ảnh lập tức gây xôn xao vì trong đó có nhiều ảnh Jennie bán khỏa thân hoặc chỉ mặc đồ lót, bikini chụp hình trong bể bơi, bồn tắm, phòng ngủ. Ở nhiều hình ảnh khác, nữ ca sĩ chọn trang phục gợi cảm hoặc chất liệu ren xuyên thấu.

Điểm đặc biệt của dự án lần này là Jennie trực tiếp tham gia toàn bộ quá trình thực hiện, từ xuất bản sách ảnh đến lên ý tưởng và tổ chức không gian triển lãm. Sự kiện được tổ chức trùng với dịp sinh nhật của thành viên BlackPink.

Vé đặt trước cho triển lãm tại Seoul mở bán ngày 9/1 đã cháy vé chỉ sau 40 phút. Các từ khóa liên quan đến triển lãm của Jennie nhanh chóng dẫn đầu nhiều hạng mục trên Melon Ticket và lọt top xu hướng thời gian thực trên nền tảng X. Đáng chú ý, toàn bộ doanh thu từ vé tham quan triển lãm sẽ được quyên góp.