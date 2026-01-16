Cảnh phim bắt gian ngoại tình gây sốt

Trong tập mới nhất của "Cách em 1 milimet", Nghiêm dàn cảnh để vu khống Ngân và Viễn ngoại tình. Tuy nhiên, kế hoạch này sau đó bị phanh phui.

Bộ phim Cách em 1 milimet đã đi đến chặng cuối cùng. Trong tập mới nhất, Nghiêm (Chí Nhân) gài bẫy vợ là Ngân (Huyền Lizzie) và Viễn (Hà Việt Dũng) nhằm chiếm đoạn tài sản khi ly hôn.

Theo đó, Nghiêm và bạn thân mua chuộc nhân viên khách sạn, chuốc thuốc mê cho Viễn và Ngân rồi đưa 2 người vào một phòng, nhằm vu cho họ ngoại tình. Tuy nhiên, Viễn đã sớm nhận ra những điều bất thường và cảnh báo cho Ngân.

Nghiêm gài bẫy để vu khống cho vợ tội ngoại tình.

Do đó, họ dùng chiêu “gậy ông đập lưng ông”. Nghiêm không ngờ khi ập vào phòng lại thấy Biên (Lê Hoàng Long) và Chiến (Lưu Mạnh Dũng) nằm trên giường chứ không phải Viễn, Ngân. Khi Nghiêm đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, Ngân cùng em trai Bách (Huỳnh Anh) và nhóm bạn ở làng Mây ập ra. Lúc này, Nghiêm buộc phải ký thỏa thuận ly hôn theo những điều khoản Ngân đưa ra.

Đoạn phim này đang gây sốt trên mạng xã hội. Sau chưa đầy một ngày đăng tải, nó đạt 3,4 triệu lượt xem trên một fanpage. Hầu hết bình luận tỏ ra hả hê, thích thú với cái kết của gã trai tồi, phản bội vợ con.

Ngân buồn bã khi biết bộ mặt thật của chồng.

Thời gian qua, Cách em 1 milimet nhận được sự chú ý và được khán giả yêu thích. Bộ phim với nội dung chính xoay quanh nhóm bạn ở Làng Mây. Ở phần đầu, phim được khen ngợi với nội dung thú vị, diễn xuất tự nhiên của dàn diễn viên trẻ, gợi cho khán giả nhớ về thời thơ ấu hồn nhiên, trong trẻo với tình bạn trong sáng, ấm áp.

Từ tập 12, phim chuyển sang phần 2 khi các nhân vật đã trưởng thành. Lúc này, dàn dàn diễn viên mới thay thế gồm Hà Việt Dũng, Huyền Lizzie, Quỳnh Châu, Dũng Hớn, Trọng Lân, Huỳnh Anh, Hoàng Long, Kiều My…

Ở những tập gần đây, mối quan hệ tay 4 giữa Tú (Quỳnh Châu) với Bách (Huỳnh Anh), Hiếu (Thanh Hải) và Đức (Trọng Lân) cũng thu hút sự quan tâm của công chúng. Một bộ phận khán giả mong Tú về với Bách, trong khi số khác ủng hộ cô thành đôi với chàng công tử đào hoa Hiếu.