Thấy gì từ loạt MV bị chê nhảm nhí

Thời gian qua, hàng loạt MV ra đời và gây tranh cãi vì nội dung vô nghĩa, nhảm nhí, thiếu chiều sâu. "Con mèo xuân" của TikToker Chị Phiến là một trong số đó.

Từ một TikToker, Khuyến Dương (hay còn được biết đến là Chị Phiến) vừa ra mắt MV mang tên Con mèo xuân. Không biết đây chỉ là sản phẩm mang tính ngẫu hứng hay đánh dấu bước đi trên con đường ca hát. Nhưng là mục đích gì, Con mèo xuân có lẽ cũng khó tồn tại lâu dài khi nội dung, ca từ của bài hát gây tranh cãi.

MV gây tranh cãi

Thời gian qua, hàng loạt sản phẩm được cho là nhảm nhí đã ra đời và khuấy động thị trường âm nhạc theo hướng không mấy tích cực. Các sản phẩm đó ít nhiều được chú ý nhưng song song đó là hầu hết ý kiến trái chiều.

Trong Con mèo xuân, MV mở đầu bằng phần nhạc điện tử sôi động, nhưng sau đó lại dẫn dắt người xem vào một sản phẩm khá rời rạc, nhạt nhẽo về mặt ca từ. Giọng hát của Khuyến Dương chưa thực sự nổi bật, lời bài hát khó nghe rõ, khiến tổng thể sản phẩm thiếu điểm nhấn.

MV của Chị Phiến gây tranh cãi suốt những ngày qua. Ảnh: FBNV.

“Hông như cua, đạp lên ai để sống / Uh cái này bị vậy chắc tại tui / Cái quái quỷ gì cũng nhắc tại tui / Mấy thứ xui xui trên đời do tui” hay “Con mèo kêu sao / Meo, meo, meo, mèo meo / Tui á, tại tui á / Tui á, là con mèo này nè / Tại tui”, nội dung và ca từ của Con mèo xuân được đánh giá là thiếu chiều sâu, nhảm nhí.

“Ngoài yếu tố hài hước ra, tôi vừa nghe vừa nhăn mặt”, “Thảm họa âm nhạc 2026”, “Có tiền là ra được MV hả mọi người”, “Tôi đang nghe cái gì vậy”... là những bình luận về bài nhạc.

Thời gian gần đây, thị trường âm nhạc xuất hiện ngày càng nhiều sản phẩm mang tính giải trí đơn thuần, thậm chí bị nhận xét thiếu chỉn chu về nội dung lẫn chất lượng nghệ thuật. Những dự án này thường nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ yếu tố gây tò mò, nhưng cũng kéo theo lượng lớn phản ứng trái chiều từ người nghe.

Ca khúc vô nghĩa đua nhau ra mắt

Trước Con mèo xuân, thị trường âm nhạc cũng từng chứng kiến một loạt sản phẩm gây tranh cãi như Một Việt Nam mới tinh, Về miền Tây chơi của nhóm V.STAR, Không thử sao biết của VIN, Last Night của Quốc Kang hay Pickleball của Đỗ Phú Quí, Đánh bắt cá xa bờ (Trương Thảo Nhi)… Những dự án này đều bị đánh giá thấp cả về chất lượng âm nhạc lẫn nội dung, chủ yếu tận dụng yếu tố “bắt trend” để tạo sự chú ý hơn là đầu tư nghiêm túc về mặt nghệ thuật.

Trong đó, Một Việt Nam mới tinh là sản phẩm ra mắt của V.STAR, pha trộn nhiều chất liệu âm nhạc như pop-dance, EDM, rap, âm hưởng dân gian. Từ tiêu đề bài hát tới chất liệu, những tưởng đây sẽ là một sản phẩm ý nghĩa, mang đậm màu sắc văn hóa dân tộc. Thế nhưng, ca khúc chỉ gây thất vọng vì ca từ nhạt nhòa, vô nghĩa, gượng gạo, như thể được viết bởi AI.

MV ra mắt của nhóm V.STAR bị chê thảm họa. Ảnh: FBNV.

Giọng hát của các thành viên cũng dừng ở mức dễ nghe chứ không ấn tượng. Về phần bản phối, việc trộn lẫn nhiều thể loại nhưng cách làm chưa khéo léo khiến tổng thể sản phẩm hỗn loạn, rối rắm. Không dừng ở đó, phần hình ảnh MV cũng bị chê bai. Kết cục là hầu hết phản ứng dành cho sản phẩm này đều là chê bai, tẩy chay.

Trong khi đó, Đánh bắt cá xa bờ của Trương Thảo Nhi có đoạn lời: “Có con cá cắn câu / Kéo cả cần cá cong / Cá cay cú cắn câu / Cong cả cần cán câu / Cá còn cắn câu / Còn cắn câu / Còn cắn câu / Cá càng cắn câu / Càng cắn câu / Cắn cong cần / Cá còn cắn câu / Còn cắn câu / Còn cắn câu / Cá càng cắn câu / Càng cắn câu / Cắn cong cần”.

Khán giả cho rằng lời ca vô nghĩa, không nghe rõ. Nhiều người khẳng định họ phải xem lời mới hiểu ca sĩ hát gì.

Hay Pickleball của Đỗ Phú Quí cũng gây xôn xao bàn tán suốt thời gian dài vì ca từ nhảm nhí, trong khi hình ảnh MV nhạt nhẽo, thiếu đầu tư.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, nhạc sĩ Tô Hiếu nhận định lý do những bài hát vô nghĩa, nhảm nhí ra mắt ngày càng nhiều là sự phát triển của mạng xã hội, đặc biệt AI khiến ai cũng có thể viết nhạc. Bên cạnh đó, sự viral dễ dàng nhờ các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt nền tảng video ngắn khiến người làm nghệ thuật dễ dãi hơn khi cho ra một sản phẩm.

Nhạc sĩ nói: “Gần đây AI phát triển mạnh, ai cũng có thể viết nhạc, làm nhạc. Xu hướng tự tạo bài hát riêng theo cách này đang rất rầm rộ. Vì thế, bên cạnh những ca khúc hay và ý nghĩa, cũng có không ít sản phẩm không rõ thông điệp muốn truyền tải là gì.. Những sản phẩm như thế không có đời sống, sự tồn tại lâu dài vì không mang giá trị nghệ thuật. Nó chỉ có thể mang mục đích giải trí đơn điệu”.

Theo nhạc sĩ, một tác phẩm nghệ thuật là phải có nội dung truyền tải, thông điệp câu chuyện rõ ràng, ca từ phải súc tích, mang giá trị đời sống văn hóa lành mạnh cho xã hội.

Trên thực tế, những sản phẩm kể trên chỉ tạo được hiệu ứng bàn tán nhất thời, thiếu sức sống bền bỉ và gần như không để lại đóng góp đáng kể nào cho bức tranh chung của âm nhạc Việt Nam.