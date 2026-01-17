Diễn viên Nhung Gumiho sắp cưới

Nhung Gumiho và Andiez Nam Trương có thời gian dài bên nhau. Hai nghệ sĩ cầu hôn từ giữa 2025 tại Hàn Quốc.

Mới đây, nhạc sĩ kiêm ca sĩ Andiez Nam Trương đăng video ghi lại quá trình chuẩn bị cho lễ dạm ngõ. Nam ca sĩ xác nhận anh sắp cưới và gửi lời cảm ơn khi được đồng nghiệp, bạn bè chúc mừng. Andiez Nam Trương cũng bày tỏ niềm háo hức, hạnh phúc khi chuẩn bị bước vào cột mốc quan trọng.

Andiez Nam Trương và Nhung Gumiho sắp cưới sau thời gian dài bên nhau. Ảnh: FBNV.

Nhạc sĩ Andiez Nam Trương cầu hôn Nhung Gumiho tại Hàn Quốc từ tháng 6/2025. Thời điểm đó, cả 2 "check-in" tại tháp Namsan (Seoul) với phía sau là cây cầu phủ kín bởi những "ổ khóa tình yêu".

Sau thời gian dài gắn bó và đồng hành trong im lặng, Andiez Nam Trương và Nhung Gumiho chính thức công khai mối quan hệ tình cảm vào dịp Tết Nguyên đán 2025. Khi đó, nam nhạc sĩ chia sẻ đoạn video hôn bạn gái kèm dòng trạng thái ngắn gọn: “Just love” (tạm dịch: Chỉ có tình yêu).

Andiez Nam Trương (sinh năm 1995) được biết đến như một trong những gương mặt tiêu biểu của cộng đồng yêu nhạc indie Việt. Anh gây chú ý khi tự sáng tác, sản xuất và thể hiện ca khúc Một phút. Bài hát trở thành hiện tượng mạng và đến nay vẫn là sản phẩm thành công nhất trong sự nghiệp của nam nhạc sĩ.

Bên cạnh hoạt động solo, Andiez còn ghi dấu ấn với vai trò nhạc sĩ khi hợp tác cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Anh từng sáng tác cho Chi Pu các ca khúc Tôi vẫn hát, Đóa hoa hồng, đồng thời kết hợp với Jun Phạm, Will, Yến Trang, Anh Tú… qua loạt bài hát như Cô gái nhà bên, Tận cùng nỗi nhớ, Yêu như cách em từng, Let Me Know, Mảnh ghép (OST Trường sinh quyết), Suýt nữa thì (OST Chuyến đi thanh xuân). Năm 2018, Andiez tham gia chương trình Sing My Song và giành vị trí á quân.

Bạn gái của Andiez - Nhung Gumiho (tên thật Nguyễn Thị Hồng Nhung) - hoạt động đa năng trong lĩnh vực giải trí. Cô là người mẫu ảnh, diễn viên và MC, từng tham gia chương trình hẹn hò Vì yêu mà đến năm 2018. Sau đó, Nhung Gumiho góp mặt trong một số dự án phim và gây chú ý nhờ ngoại hình nữ tính, cuốn hút.