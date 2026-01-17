Phương Nhi trước khi cưới

Những ngày qua, thông tin liên quan đến lễ cưới hào môn giữa Phương Nhi và doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng thu hút sự chú ý. Theo nguồn tin thân cận, Phương Nhi và Minh Hoàng dự kiến tổ chức lễ cưới vào ngày 22-23/1 ở Nha Trang. Trước đó, sáng 15/1/2025, cặp đôi tổ chức lễ ăn hỏi riêng tư tại nhà riêng của nàng hậu ở Thanh Hóa. Sự kiện được thắt chặt an ninh, chỉ có sự tham dự của người thân trong gia đình.

Từ khi ăn hỏi đến nay, Phương Nhi hạn chế xuất hiện trước công chúng, khóa phần lớn tài khoản mạng xã hội. Ngay thời điểm lễ ăn hỏi diễn ra, 2 tài khoản Instagram (581.000 người theo dõi) và TikTok (1,4 triệu người theo dõi) mang tên Nguyễn Phương Nhi không còn hiển thị. Suốt thời gian dài, người đẹp không còn tham gia các sự kiện giải trí.

Thời gian qua, cô chủ yếu tham gia một số sự kiện cùng gia đình chồng. Tháng 11/2025, Phương Nhi cùng doanh nhân Minh Hoàng gây chú ý khi cùng đi xem concert G-Dragon ở Hưng Yên. Ngoài ra, những hình ảnh người đẹp đi du lịch được một số tài khoản mạng ghi lại và đăng tải trên MXH.

Trước khi theo chồng về dinh, Phương Nhi có khoảng 4 năm hoạt động ở lĩnh vực giải trí, sắc đẹp. Cô nổi bật với vẻ ngoài nữ tính, nét đẹp ngọt ngào, trong trẻo. Phương Nhi được fan ưu ái đặt biệt danh "thần tiên tỷ tỷ" của showbiz Việt.

Nguyễn Phương Nhi, 24 tuổi, cao 1,7 m với số đo 80-57-88 cm. Cô đạt danh hiệu Á hậu 2 Miss World Vietnam 2022, sau đó đại diện Việt Nam dự Miss International và lọt top 15 cùng giải phụ Đại sứ du lịch Nhật Bản. Khi còn ở showbiz, Phương Nhi có công ty quản lý, được mời tham gia diễn nhiều show, chụp ảnh thời trang.

Phương Nhi khoe vẻ đẹp ngọt ngào trong một lần làm mẫu chụp hình váy cưới. Phương Nhi tốt nghiệp chuyên ngành Luật Thương mại Quốc tế tại Đại học Luật Hà Nội. Trước đây, khi học tại THPT Hàm Rồng (Thanh Hóa), cô nhiều năm nằm trong đội tuyển học sinh giỏi môn tiếng Anh của trường.

Hồi tháng 8/2025, doanh nhân Minh Hoàng và Phương Nhi tham dự một chương trình tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, TP Hà Nội). Á hậu diện trang phục thanh lịch, phối cùng phụ kiện là khăn choàng và trang sức.

