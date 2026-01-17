Mỹ nhân Megan Fox chia tay bạn trai

Nguồn tin nói với People, Megan Fox và Machine Gun Kelly hiện chỉ duy trì mối quan hệ bạn bè để cùng chăm sóc con gái.

Ngày 17/1, tờ Page Six đưa tin Megan Fox và Machine Gun Kelly kết thúc chuyện tình cảm. Mối quan hệ của họ hiện chỉ xoay quanh việc cùng nhau nuôi dạy con. Megan Fox và MGK đang trải nghiệm cuộc sống làm cha mẹ, nhưng mối quan hệ tình cảm của họ đã thuộc về quá khứ, Page Six chia sẻ.

Một nguồn tin tiết lộ với People, Fox và Kelly "đã không còn bên nhau trong thời gian dài và mối quan hệ lãng mạn giữa họ đã chấm dứt".

Truyền thông đưa tin Megan Fox và Machine Gun Kelly chia tay. Ảnh: Raymond Hall/GC Images.

"Mối quan hệ của họ hiện tại chỉ xoay quanh việc cùng nhau nuôi dạy con. Megan đang tập trung vào các con cũng như ổn định cuộc sống trong giai đoạn mới này. Đó thực sự là ưu tiên hàng đầu của cô ấy", nguồn tin thân cận cho biết thêm.

"Hiện tại, Fox không có mối quan hệ tình cảm nghiêm túc nào. Nhưng cô ấy cũng không khép mình hoàn toàn với chuyện đó. Nếu có điều gì đó đến một cách tự nhiên và cảm thấy phù hợp, cô ấy sẽ cởi mở. Cô ấy chỉ là không nghĩ đến chuyện đó hay theo đuổi bất cứ điều gì lúc này", nguồn tin chia sẻ.

Tháng 3/2025, cặp đôi chào đón đứa con đầu lòng là một bé gái và đặt tên Saga Blade. "Cuối cùng con gái cũng chào đời. Hạt giống thiên thần nhỏ bé của chúng ta", Kelly viết vào thời điểm đó.

Trước khi đến với MGK, nữ diễn viên phim Transformers có 3 con trai với chồng cũ Brian Austin Green là Noah, 13 tuổi, Bodhi, 11 tuổi và Journey, 9 tuổi. Hai người chia tay năm 2020 sau 16 năm chung sống. Trong khi đó, Kelly cũng có con gái Casie, 16 tuổi với vợ cũ Emma Cannon.

Hồi tháng 10/2025, People đưa tin cặp sao tái hợp nhưng không công khai mối quan hệ. "Anh ấy hầu như ngủ lại nhà cô ấy mỗi đêm cùng em bé và họ cư xử như một cặp đôi, nhưng họ chưa chính thức xác nhận mối quan hệ hay làm bất cứ điều gì tương tự", nguồn tin nói vào thời điểm đó.

Một nguồn tin khác cho biết bé Saga giúp 2 người xích lại gần nhau hơn. "Họ vẫn sống riêng, nhưng 2 người dành rất nhiều thời gian bên nhau như một gia đình. Họ đặt em bé lên hàng đầu, và điều đó đã giúp họ gắn bó hơn theo nhiều cách. Megan rất hài lòng với cách anh ấy chăm sóc chu đáo chăm sóc cả cô ấy và em bé", nguồn tin thân cận chia sẻ.