Tóc Tiên ở hiện tại

Ngày 17/1, Tóc Tiên và Touliver xác nhận ly hôn sau 6 năm gắn bó. Trong thông báo, Tóc Tiên chia sẻ cả cô và Touliver vốn luôn giữ đời sống cá nhân ở mức riêng tư, mong muốn khán giả nhìn nhận họ thông qua âm nhạc và quá trình hoạt động nghề nghiệp. Tuy nhiên, thời gian qua, chuyện riêng tư của cả 2 nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng, kéo theo áp lực dư luận nhất định. Do đó, sau khi được sự chấp thuận của 2 bên gia đình, họ quyết định lên tiếng.

Thời gian trước đó, khi vướng tin ly hôn, Tóc Tiên giữ im lặng. Thay vào đó, cô vẫn đều đặn đăng ảnh hoặc cập nhật lịch trình biểu diễn. Nữ ca sĩ liên tục gây chú ý với những hình ảnh gợi cảm, khoe vóc dáng cân đối, cả trên sân khấu lẫn đời thường. Tóc Tiên cũng chia sẻ các dòng trạng thái tâm trạng nhiều hơn hoặc các bài hát đầy ẩn ý.

Đặc biệt, Tóc Tiên được cho là thay đổi về cả ngoại hình lẫn phong cách thời trang. Hồi tháng 10/2025, nữ ca sĩ vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ. Sau đó, giọng ca Ngày mai lên tiếng phủ nhận. Cô khẳng định sự thay đổi ngoại hình là do lối trang điểm. Về thời trang, Tóc Tiên vốn gắn liền với hình tượng gợi cảm nhưng nửa năm trở lại đây được nhận xét táo bạo hơn hẳn. Cô thường chọn những trang phục ôm sát, cúp ngực hoặc khoét sâu.

Cô từng đăng bức ảnh chụp cảnh vật kèm chú thích: "Can't tell if it's sunrise or sunset… can't even tell if it's an ending or a beginning" (Tạm dịch: Không thể biết đây là bình minh hay hoàng hôn, cũng không thể biết đó là kết thúc hay khởi đầu). Tần suất đăng bài tâm trạng của Tóc Tiên thời điểm đó được cho là nhiều hơn hẳn trước đây.

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng dành thời gian đi du lịch, nghỉ ngơi, gặp gỡ bạn bè. Động thái của Tóc Tiên được cho là đang tìm cách cân bằng cuộc sống, thay đổi tâm trạng sau biến cố hôn nhân. Khi chia sẻ khoảnh khắc tổng kết 2025 vào Tết dương lịch, ca sĩ cho biết đây là năm nhiều biến động với cô. "Sau tất cả những gì còn lại là lòng biết ơn, biết ơn vì đã đến, ở lại, rời đi", ca sĩ viết.

Hình ảnh gần đây của Tóc Tiên cho thấy cô đi diễn đều đặn và tham gia các sự kiện, chương trình giải trí. Mỗi lần Tóc Tiên lên sân khấu, khán giả nhận xét cô tràn đầy năng lượng, "cháy" cùng vũ đạo. Các bài đăng gần đây của Tóc Tiên không còn tâm trạng như trước. Trong những ngày đầu tháng 1, cô hào hứng chia sẻ: "Thử sống 6 cuộc đời trong tuần đầu tiên của 2026".

