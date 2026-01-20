Karik nhập viện

Karik phải mất khoảng 6 tháng chăm chỉ tập luyện mới có thể đi lại bình thường. Nam rapper đang tạm dừng mọi lịch trình công việc.

Mới đây, Karik phải nhập viện để phẫu thuật dây chằng. Nam rapper bị thương trong một lần ngã sâu khấu và tình trạng trở nặng sau live stage 3 của Anh trai “say hi”.

Đại diện của Karik trao đổi với Tri Thức - Znews, nam rapper đã phẫu thuật thành công. “Giai đoạn tiếp theo sẽ còn khó khăn hơn. Bác sĩ dự kiến nếu tập chăm chỉ, Karik phải mất 6 tháng mới có thể đi lại bình thường. Karik cần nằm viện thêm vài ngày để theo dõi nhưng cậu ấy bắt đầu vật lý trị liệu từ hôm nay”, quản lý Karik cho biết.

Karik bị thương khi tham gia Anh trai say hi. Ảnh: FBNV.

Nam rapper phải tạm dừng công việc trong vài tháng tới. Phía Karik đang ngừng nhận show. Tùy theo tình hình hồi phục hồi, anh sẽ cân đối lịch trình để làm việc lại dần.

Cuối năm 2025, Karik gây lo lắng khi đi tập tễnh trong một buổi ghi hình ở Anh trai "say hi" mùa hai. Quản lý của Karik cho biết nam rapper bị đứt dây chằng sau một lần ngã từ sân khấu cách đây mấy năm. Từ đó đến nay, chân phải của Karik chưa hoàn toàn phục hồi. Thời gian gần đây, lịch làm việc, tập luyện dày đặc nên có thể chân của Karik trở nặng hơn.

Karik là một trong 30 anh trai của Anh trai “say hi” mùa 2. Nam rapper giải thích anh muốn đến chương trình để tận hưởng mọi khoảnh khắc trong chương trình cũng như được giao lưu với các đồng nghiệp mà không bận tâm chuyện thắng thua.

Ở những live stage đầu, Karik và team của anh thể hiện nổi bật. Tiết mục Người như anh xứng đáng cô đơn do Karik, Vũ Cát Tường, Ngô Kiến Huy, Negav và Jey B thể hiện cũng được khen ngợi, đồng thời đạt thành tích tốt nhất trong tất cả tiết mục của live stage 1.

Tuy nhiên, ở chung kết, nam rapper không góp mặt trong đội hình Best5. Negav là quán quân với hơn 6 triệu bình chọn, trong khi đó, buitruonglinh là á quân với hơn 5,5 triệu vote. 3 thứ hạng còn lại trong Best5 thuộc về Vũ Cát Tường, B Ray và Sơn.K.