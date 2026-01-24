Vẻ đẹp của Phương Nhi

Á hậu Phương Nhi vẫn giữ được nét đẹp trong trẻo, nhẹ nhàng với nụ cười dịu dàng từ thời thi hoa hậu năm 2022.

Bà Kim Dung - người đồng hành cùng Phương Nhi từ những ngày đầu cô tham gia Miss World Vietnam 2022 - mới đây có chia sẻ về á hậu. Kèm theo đó là tấm ảnh của Phương Nhi khi đăng ký thi hoa hậu và trong lễ cưới mới đây.

Theo bà Dung, ngay từ lần đầu nhìn thấy ảnh hồ sơ của Phương Nhi tại cuộc thi Miss World Vietnam 2022, bà đã có ấn tượng đặc biệt. Đó là nét trong trẻo, ánh nhìn hiền hòa cùng nụ cười nhẹ nhàng, mang đến cảm giác an tâm và gợi lên những điều tích cực.

Hình ảnh Phương Nhi khi đăng ký thi hoa hậu (ảnh trái) và tại lễ cưới mới đây. Ảnh: FBNV/ Louis Wu.

Trải qua hành trình trở thành Á hậu Miss World Vietnam 2022 rồi thi Miss International và tới hiện tại, Phương Nhi vẫn giữ được vẻ đẹp dịu dàng, tinh khôi. Tuy nhiên, theo bà Kim Dung, ẩn sau sự mềm mại là nội lực bền bỉ, khí chất riêng cùng sự kiên định.

“Hôm nay, trong ngày trọng đại, Phương Nhi hiện lên như một cô dâu thật viên mãn. Vẫn là vẻ đẹp trong sáng, hồn nhiên ngày nào, nhưng được bao bọc bởi hạnh phúc, yêu thương và một sự an yên ngời ngời - vẻ đẹp của người phụ nữ đã tìm thấy bến đỗ của trái tim.

Chúc Á hậu Phương Nhi bước vào cuộc sống hôn nhân với thật nhiều ngọt ngào, bình yên và tiếng cười. Mong rằng mỗi ngày trôi qua đều là những ngày hạnh phúc, được yêu thương trọn vẹn, được là chính mình và luôn rạng rỡ theo cách dịu dàng nhưng đầy nội lực”, bà Kim Dung chia sẻ.

Ngày 22/1, Á hậu Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng thực hiện nghi thức Hằng thuận với chứng kiến của 2 bên gia đình tại chùa Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn, tọa lạc trên đỉnh núi Chín Khúc (Khánh Hòa).

Tối cùng ngày, tiệc cưới của cặp đôi được tổ chức theo phong cách sang trọng, quy tụ nhiều gương mặt trong giới giải trí như vợ chồng Đỗ Thị Hà - doanh nhân Viết Vương, Lương Thùy Linh, Bảo Ngọc, Touliver, Soobin, diễn viên Ngọc Huyền… Bữa tiệc kết thúc bằng màn bắn pháo hoa hoành tráng.

Lễ cưới được tổ chức riêng tư, bảo vệ nghiêm ngặt. Thông tin về danh sách khách mời cũng như các hoạt động cụ thể đều được giữ kín đến sát thời điểm diễn ra. Trong ngày trọng đại, Phương Nhi thay nhiều mẫu váy cưới, đều là những thiết kế đặt riêng từ một nhà thiết kế có tiếng.

Nguyễn Phương Nhi, sinh năm 2002, được biết đến là Á hậu 2 Miss World Vietnam 2022. Cô từng thi Miss International và lọt top 15 cùng giải phụ Đại sứ du lịch Nhật Bản.