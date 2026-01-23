Lễ Hằng thuận của Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng

Á hậu Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng mặc trang phục chất liệu lụa sắc vàng khi thực hiện lễ Hằng thuận tại chùa Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn.

Ngày 22/1, Á hậu Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng thực hiện nghi thức Hằng thuận. Buổi lễ diễn ra với chứng kiến của cha mẹ cùng một số thành viên trong 2 bên gia đình tại chùa Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn, tọa lạc trên đỉnh núi Chín Khúc (Khánh Hòa).

Hình ảnh trong lễ hằng thuận của Phương Nhi, Minh Hoàng. Ảnh: Louis Wu.

Trong không gian thanh tịnh, cô dâu, chú rể cùng lắng nghe những chia sẻ về đạo lý vợ chồng, trách nhiệm với gia đình và chữ hiếu trong đời sống hôn nhân. Nghi thức Hằng thuận được xem như một dấu mốc tinh thần, giúp đôi uyên ương định hướng xây dựng tổ ấm trên nền tảng đạo đức, sự thấu hiểu và đồng hành lâu dài.

Trong buổi lễ, Phương Nhi diện áo dài lụa thêu hoa sen với gam vàng đồng nhã nhặn, trong khi chú rể Minh Hoàng lựa chọn áo dài thêu họa tiết mặt trời và đỉnh núi.

Cô dâu, chú rể chọn trang phục tông màu vàng. Ảnh: Louis Wu.

Tối cùng ngày, tiệc cưới của cặp đôi được tổ chức theo phong cách sang trọng, quy tụ nhiều gương mặt trong giới giải trí như vợ chồng Đỗ Thị Hà - doanh nhân Viết Vương, Lương Thùy Linh, Bảo Ngọc, Touliver, Soobin, diễn viên Ngọc Huyền… Bữa tiệc kết thúc bằng màn bắn pháo hoa hoành tráng.

Trong chuỗi hoạt động ở lễ cưới, một điểm nhấn đáng chú ý là giải thể thao dành cho khách mời, dự kiến diễn ra vào sáng 23/1. Các hoạt động vận động được lên kịch bản sẵn, mang tính kết nối và trải nghiệm chung cho người tham dự.

Theo thông tin từ thiệp mời, dresscode được quy định riêng cho từng ngày và phân chia theo giới tính. Trong đó, khách mời nữ được khuyến khích lựa chọn trang phục tông pastel, mang phong cách nhẹ nhàng, tinh tế.

Lễ cưới được tổ chức với yêu cầu an ninh nghiêm ngặt. Thông tin về danh sách khách mời cũng như các hoạt động cụ thể đều được giữ kín đến sát thời điểm diễn ra. Trong ngày trọng đại, Phương Nhi thay nhiều mẫu váy cưới, đều là những thiết kế đặt riêng từ một nhà thiết kế có tiếng.